Aurore Thériault n’est plus

Après une lutte de quatre mois contre le cancer du poumon, la réalisatrice et leader communautaire Aurore Thériault est décédée. Elle était âgée de 61 ans.

Après ses débuts dans le milieu du théâtre à Montréal, Aurore Thériault s’est illustrée dans le domaine du cinéma. Elle a notamment coordonné les activités du Studio Acadie de l’Office national du film de 1988 à 1998.

Elle a aussi été présidente du conseil d’administration du Festival international de cinéma francophone en Acadie de 2005 à 2007. Plus récemment, elle a réalisé des documentaires, dont L’île baroque, un hommage à l’île Lamèque et le festival de musique baroque ainsi que Mes deux mamans, qui s’intéresse à la question de l’homoparentalité.

Marie Cadieux, réalisatrice et directrice actuelle des éditions Bouton d’or Acadie gardent de bons souvenirs de son amie. Elle a tenu à lui rendre hommage sur la page Facebook de la maison d’édition.

«Administratrice, organisatrice, gestionnaire, réalisatrice, elle a travaillé toute sa vie avec courage. Sa grande énergie et sa force bouillonnante lui jouaient parfois des tours. Elle ne l’a pas toujours eu facile, comme on dit, mais elle se relevait, et son grand rire chaleureux, à nul autre pareil, résonnera longtemps, très longtemps dans nos cœurs attristés.»

Au cours des dernières années, elle s’est fait connaître dans la Péninsule acadienne pour son implication dans le domaine de l’accueil d’immigrants. En 2010, elle est devenue la première directrice du Comité d’accueil, d’intégration et d’établissement des nouveaux arrivants de la Péninsule acadienne. Elle a occupé ce poste jusqu’en 2014.

Kassim Doumbia est président de l’organisme depuis 2010. L’homme originaire de Côte d’Ivoire se souvient d’une femme qui a toujours été fidèle à ses convictions.

«La question du multiculturalisme et des nouveaux arrivants a toujours été une passion pour elle. Elle prenait son travail à coeur. Les étudiants internationaux (de l’Université de Moncton, campus de Shippagan) avaient l’habitude de l’appeler Mamie Aurore, parce qu’elle était comme une figure parentale pour eux.»

«Elle a vraiment été une mentore pour moi. Nous avons eu beaucoup de discussions sur ce que nous voulions offrir aux nouveaux arrivants et l’approche que nous devrions avoir envers la communauté. C’était une personne exceptionnelle et je la remercierai toute ma vie pour le travail qu’elle a fait.»

Plus récemment, elle a été directrice générale du Salon du livre de la Péninsule acadienne en 2014. Son passage a été de courte durée, mais son arrivée avait donné un nouveau souffle à l’événement qui connaissait des moments difficiles.

«Quand elle a posé sa candidature, ç’a apporté une bouffée de fraîcheur. Elle avait travaillé dans le milieu associatif et culturel. Elle comprenait le haut et les bas des événements culturels. Ça nous avait redonné espoir», raconte Ginette Duguay, actuelle vice-présidente du Salon du livre et une amie de longue date de Mme Thériault.

«C’était une femme de passion qui s’est investie grandement dans les causes qu’elle tenait à coeur», ajoute Mme Duguay.