Centre Hospitalier Restigouche: un climat de travail peu reluisant

Le Centre Hospitalier Restigouche est flambant neuf, mais ce qui s’y passe à l’intérieur est un peu moins reluisant.

Le Centre Hospitalier Restigouche (CHR), établissement spécialisé dans les soins psychiatriques et psycholégaux, vient de subir un processus indépendant et exhaustif d’analyse. Le constat, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement doivent être revus.

Cette révision en profondeur, survenue en début d’année, n’était pas un simple contrôle de routine. Il s’agissait d’une commande du Réseau de santé Vitalité pour valider certaines préoccupations observées tant du côté de la livraison des services que de l’administration (relations avec le personnel).

Le mandat d’étudier la situation a été confié à quelqu’un qui s’y connait, un ancien PDG de l’Institut psychiatrique de Québec. Depuis la fin janvier, il a rencontré pas moins de 180 personnes en groupes et 130 personnes individuellement: employés, patients et même des membres des familles. Les conclusions de son rapport ne sont pas reluisantes. On stipule par exemple que «le travail en équipe interdisciplinaire, les services médicaux et le climat de travail se sont progressivement détériorés» au CHR.

L’étude a aussi permis de noter qu’il y avait beaucoup trop d’accidents et de cas d’agressions d’usagers envers le personnel, une situation qui occasionne énormément d’absentéisme. Ces incidents impliquant les patients seraient beaucoup plus élevés que la norme nationale. «Ce n’est pas acceptable. Nous, on veut être meilleur que la norme, pas en dessous», fait remarquer le président-directeur général du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne.

Une importante mise à niveau

Afin de renverser la vapeur, 34 recommandations ont été faites au corps médical de l’établissement, à la direction du CHR ainsi qu’à la direction Réseau Vitalité.

«Le but ultime, c’est d’améliorer la situation, au niveau de l’organisation et des soins», indique M. Lanteigne, croyant être en mesure de faire diminuer les cas d’agressions et de rétablir un climat de confiance en milieu de travail.

Le PDG est-il inquiet de la qualité de ce qui est offert au CHR? S’il est le premier à souligner que le nouvel établissement est un milieu de vie physique incomparable, il concède qu’une importante mise à niveau est nécessaire en ce qui a trait à ce qui s’y passe à l’intérieur.

«Disons qu’il y a une bonne marge entre la situation idéale et la situation actuelle. Je pense que l’établissement est géré de façon convenable, mais qu’il y a place à beaucoup d’améliorations. On est convaincu qu’il faut agir, qu’il faut ramener ce milieu de vie là dans un contexte de 2017. L’exercice nous a permis de voir ce qui se faisait ailleurs en guise de pratique. Et les recommandations qui nous ont été soumises sont prises avec énormément de sérieux. Elles seront intégrées dans un plan d’action afin de nous permettre d’agir rapidement», dit-il.

Si certaines recommandations visent l’administration, le personnel et les équipes de spécialistes, on tient aussi à impliquer davantage les patients ainsi que les membres de leur famille. On parle notamment de la création d’un comité de patients, d’un représentant de ce groupe, ainsi que d’un rôle accru pour la famille.

«On veut leur donner une voix. On veut qu’ils nous parlent, qu’ils nous disent ce qu’ils veulent et comment ils aimeraient recevoir les services. C’est important à nos yeux, car les services que l’on offre doivent être axés sur le client et sa famille. En ce sens, un comité de patients pourrait grandement nous guider», explique M. Lanteigne.

Un problème généralisé?

La publication de ce rapport survient par ailleurs une semaine après que des employés de l’Hôpital régional Bathurst aient dénoncé un climat malsain régnant sur un plancher.

Que se passe-t-il dans nos hôpitaux? La situation est-elle généralisée à l’ensemble du réseau Vitalité?

«Du tout», rétorque le PDG. «C’est une situation très concentrée. Les établissements de Campbellton et Bathurst sont les seuls où nous avons identifié une certaine problématique et nous avons déjà entrepris des démarches pour y remédier. On est engagé à améliorer le climat de travail dans ces établissements», rassure M. Lanteigne.