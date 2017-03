Chasse à l’as: l’archevêque de Moncton émet des réserves

L’archevêque de Moncton, Mgr Valéry Vienneau, a certaines inquiétudes concernant les grandes loteries organisées par certaines paroisses.

Il se sentirait inconfortable, par exemple, de tenir une Chasse à l’as pour financer la campagne de sauvegarde de la cathédrale de Moncton.

L’Église a toujours tenté de décourager le gambling, ce serait donc contraire à ses valeurs, fait valoir l’Archevêque du diocèse de Moncton.

Ne souhaitant pas se prononcer spécifiquement sur le cas de la paroisse Saint-Pierre de Lamèque – où la loterie fera un millionnaire – l’homme de foi croit qu’il y a matière à prudence.

Des tirages au prix de 1000$ à 5$ le billet, il s’en organise dans beaucoup de paroisses, mais les «grosses loteries» de centaines de milliers de dollars sont un terrain nouveau pour elles.

Il est essentiel de prendre des mesures pour veiller à ce que les paroissiens ne tombent pas dans l’abus et l’excès, estime-t-il.

«Si la personne met toutes ses possessions en jeu et que ça va jusqu’à la détruire elle et sa famille, c’est certainement mauvais. Par contre, quelqu’un qui se contrôle et qui va acheter un billet de temps en temps, ce n’est pas la fin du monde.»

D’autant plus que les fonds sont redirigés vers de bonnes causes, poursuit Valéry Vienneau.

«Avant, on pouvait se satisfaire de quelques centaines de dollars pour financer les réparations de nos églises, mais maintenant il nous en faut des milliers. Les temps changent.»

Le chef du diocèse de Moncton croit qu’il n’est pas hypocrite de demander aux gens de financer la sauvegarde d’une église sous promesse d’un possible gain financier. Il avoue que certaines personnes auront toujours de la difficulté à contrôler leurs pulsions, mais soutient qu’il n’y a rien de mal à l’achat périodique d’un billet de loterie.

«S’il y a une publicité à outrance de l’événement, c’est sur qu’on dépasse les bornes et les limites. Mais il reste que les gens sont très libres d’acheter des billets ou non, aucun service n’est refusé en fonction de leur décision. Est-ce que certaines personnes pourraient aller trop loin? C’est possible.»

Pas de dilemme moral pour le père Patrick McGraw

Le père Patrick McGraw ne voit aucun dilemme moral à tenir une loterie de 1,1 million $ au bénéfice de la paroisse Saint-Pierre, à Lamèque. Il ne croit pas que l’événement fasse la promotion du jeu auprès des paroissiens et souligne que rien dans la bible ne l’interdit.

Pour tout le mal qu’on puisse en dire, l’événement a fait beaucoup de bien, affirme le prêtre, en rassemblant la population autour d’une même cause.

«C’est facile de critiquer, surtout pour certains prêtres qui n’ont jamais eu de communauté chrétienne […], mais quand on a le poids financier d’une église qui coule sur les épaules, où les bénévoles sont épuisés, mais où personne ne veut fermer l’église… on cherche la solution miracle.»

La tenue d’une Chasse à l’as était nécessaire pour empêcher la fermeture de l’église de Miscou, martèle-t-il. Et même si le jeu a déjà rapporté plus de 550 000$ à la paroisse, c’est bien peu compte tenu du coût total des réparations et autres frais de maintenance.

«Lorsque l’on divise cet argent-là entre cinq églises, ça ne fait pas des gros montants. La réparation d’un toit s’élève à environ 120 000$. Ça part vite.»

De son propre aveu, Patrick McGraw ne pensait jamais que la cagnotte atteindrait un montant aussi faramineux. Malgré tout, il ne croit pas qu’il faudrait limiter le nombre de billets qui peut être acheté par une même personne. C’est aux joueurs à connaître leurs limites, selon lui.

«C’est comme quand on achète de l’alcool. Une personne a la possibilité d’acheter tous les produits dans le magasin si elle le veut, mais c’est à elle de se contrôler.»

Après tout, le gambling existe des depuis des millions d’années avant la venue Christ sur terre, dit-il.

«Il n’y a rien de nouveau là.»