Les communautés invitées à produire de l’énergie propre

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick et Énergie NB misent sur les communautés afin d’augmenter la production d’énergie à partir de sources renouvelables.

Avec le programme de production locale d’énergie renouvelable à petite échelle, la société de la Couronne espère atteindre d’ici 2020 sa cible de vendre de l’électricité qui est en provenance à 40% de sources d’énergie propre.

Le programme permet la production de 40 mégawatts d’électricité à partir de sources renouvelables comme l’eau, la biomasse, le vent et le soleil.

Il vise particulièrement les municipalités, les coopératives, les universités et les organismes sans but lucratif qui pourraient être tentés de gérer leurs propres projets d’énergie au sein de leur communauté.

Le ministère du Développement de l’énergie et des ressources et Énergie NB ont donné le coup d’envoi à une série de séances d’information publiques au sujet des projets d’énergie renouvelable communautaires.

Une dizaine de personnes ont assisté à la première de ces séances mardi soir, au Centre E.-et-P. Sénéchal à Grand-Sault.

Des représentants du ministère du Développement de l’énergie et des ressources et d’Énergie NB ont dévoilé durant une trentaine de minutes les grandes lignes du programme qui a également comme but de diversifier l’économie et de réduire la dépendance aux combustibles fossiles.

La mairesse de Plaster Rock, Alexis Fenner, était parmi la dizaine de curieux qui ont assisté à la séance et qui ont questionné durant plusieurs minutes les promoteurs du programme.

«Il y a moyen de grandir avec de tels projets et d’ainsi faire prospérer notre village avec la venue de nouvelles entreprises et la création de nouveaux emplois. La population de Plaster Rock a diminué de près de 1000 personnes depuis 20 ans», a souligné la mairesse de l’endroit.

Énergie NB espère voir la mise en service de production locale d’énergie renouvelable d’ici le 31 décembre 2020.

La société de la Couronne a tenu à spécifier que les projets acceptés devront évidemment être économiquement profitables pour celle-ci et devront s’étendre sur une période minimale de 20 ans.

Les entités locales sont invitées à soumettre leurs propositions à Énergie NB au plus tard à 15 h, le 28 avril.

Après un premier arrêt à Grand-Sault, les séances d’information portant sur le programme de production locale d’énergie renouvelable à petite échelle se poursuivent mercredi à Bathurst et à Miramichi, et à Fredericton et Moncton ce jeudi 30 mars.