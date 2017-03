Moins de grippés, mais plus d’hospitalisations

Alors que le Québec connait une des pires saisons grippe de l’histoire récente, le Nouveau-Brunswick passe une saison moyenne.

La saison de grippe se prolonge à comparer aux dernières années au Canada. De nombreuses régions à travers le pays, particulièrement l’Est canadien, continuent de signaler des niveaux d’activité grippale élevés à Santé Canada.

Mardi, le microbiologiste et infectiologue au CHU de Québec, Dr Guy Boivin, a affirmé au Journal de Québec qu’il s’agit de la première fois qu’il observe «une saison de la grippe aussi longue avec deux pointes importantes».

Par contraste, le Nouveau-Brunswick connait une saison normale. Les 819 détections positives depuis la fin août sont en dessous de la moyenne des quatre années précédentes pour la même période, soit de 1075.

«On n’a pas vraiment d’explication. Parfois, il y a des délais entre les provinces. Ça peut dépendre du nombre de gens qui sont vaccinés et de facteurs démographiques», explique la docteure Mariane Pâquet, médecin-hygiéniste de la région Nord.

«C’est une saison assez normale. Il n’y a pas eu de grosses pointes comme qu’on a vu par le passé. Il y a eu un peu plus de cas de grippes d’estomac par rapport aux dernières années. Mais à part ça, c’est à peu près normal», explique Pierre LeBlanc, propriétaire et pharmacien de Jean-Coutu à Shediac.

Si le nombre de cas de grippe est plus bas que la moyenne, les personnes qui ont attrapé le virus «l’ont pogné sévèrement», soutient M. LeBlanc.

La souche prédominante, H3N2, a tendance à être particulièrement contagieuse chez les personnes âgées de 65 ans, selon l’Agence de la santé publique du Canada. Comme les personnes aînées sont plus à risque d’être gravement malades si elles contractent la grippe, le nombre d’hospitalisations est plus élevé.

Depuis l’automne, il y a eu 230 hospitalisations au Nouveau-Brunswick, par rapport à une moyenne d’environ 205 au cours des trois dernières années. Près de 66% des hospitalisations sont de personnes âgées de 65 ans ou plus.

La souche grippale H3N2 a fait des ravages, il y a deux ans, quand les producteurs de vaccins n’ont pas réussi à prévoir qu’elle serait dominante. Son taux d’efficacité était de 0%.

Cette année, la situation n’est pas aussi grave. Le taux d’efficacité est de 42%, selon un rapport du Sentinel Practitioner Surveillance Network.

M. LeBlanc conseille aux personnes qui attrapent la grippe de se reposer et boire beaucoup de liquides. Ils peuvent prendre des Tylenols et des Advils afin de contrôler leur température. Il conseille aussi à ceux qui commencent à cracher une substance plus foncée à consulter un médecin.

Le nombre de détections positives de grippe au N.-B., de fin août à mi-mars

2016-17: 819 (9 décès)

2015-16: 505 (4 décès)

2014-15: 1075 (18 décès)

2013-14: 1352

2012-13: 1368

Source: Rapports sur l’activité grippale du Bureau du médecin-hygiéniste en chef du N.-B.

Éclosion de nombreux cas de grippes intestinales au N.-B.

Le gouvernement du N.-B. invite la population à prendre les précautions nécessaires afin de prévenir la propagation des norovirus, ce qu’on appelle couramment la grippe intestinale.

La docteure Mariane Pâquet, médecin-hygiéniste de la région Nord, affirme que la saison commence habituellement avec l’arrivée du printemps. Une éclosion du virus a déjà été observée dans la province. En 2016, il y en a eu 7, alors qu’en 2015 il y en a eu 25.

«Les norovirus peuvent causer des symptômes très désagréables chez les personnes en santé, mais chez celles dont le système immunitaire est affaibli, ils peuvent causer des maladies graves», a déclaré la médecin-hygiéniste en chef par intérim, la Dre Jennifer Russell.

«Étant donné que les norovirus peuvent être facilement propagés, il est important que vous ne vous présentiez pas au travail et que vos enfants n’aillent pas à l’école ou à la garderie pendant au moins 48 heures si vous ou votre famille éprouvez des symptômes.»

Les symptômes d’une infection à norovirus sont, entre autres, les nausées, les vomissements et la diarrhée.

Les symptômes apparaissent habituellement soudainement, environ 24 à 48 heures après l’infection, et peuvent durer de 8 à 12 heures. Les gens se rétablissent normalement en 48 heures.

Il est important de rester à la maison pendant la période de rétablissement de 48 heures, rappelle la Dre Pâquet.

Cette consigne est particulièrement importante pour les personnes qui manipulent des aliments ou celles qui travaillent avec des personnes immunodéprimées.

Il n’est pas rare de constater une augmentation des cas d’infection à norovirus à ce temps-ci de l’année. Étant donné que les norovirus sont hautement infectieux, on voit souvent des éclosions au sein d’une même famille et dans des groupes où les gens ont des contacts étroits. Des cas d’infection à norovirus ont été confirmés dans des établissements de soins de longue durée, des écoles, des garderies et des foyers de soins spéciaux.

Les Néo-Brunswickois peuvent se protéger et aider à réduire la propagation des norovirus par les moyens suivants:

Se laver les mains fréquemment, surtout après être allés aux toilettes et avant de préparer ou de manger de la nourriture. Il faut utiliser de l’eau chaude et du savon. Les gels antiseptiques pour les mains à base d’alcool sont également efficaces lorsqu’il n’y a pas de saleté sur les mains et s’ils contiennent de 70 à 90% d’alcool.

Si on est malade ou si on s’occupe de personnes qui sont malades, nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces qui sont touchées souvent (telles que les poignées de porte, les robinets et les interrupteurs d’éclairage dans les toilettes et d’autres surfaces fréquemment touchées). Les désinfectants qui contiennent un agent de blanchiment au chlore sont efficaces contre les norovirus.

Rester à la maison pendant au moins 48 heures après que les symptômes du norovirus aient disparu.

Les norovirus causent des maladies et sont transmis par les selles et les vomissements. La grippe intestinale est différente de la grippe ou influenza, une maladie des voies respiratoires causée par le virus de la grippe.