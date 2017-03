Les francophones plus susceptibles d’être des joueurs compulsifs

Les peuples pauvres ont plus tendance à croire au destin, à l’astrologie et à la chance. Voilà pourquoi les francophones du Nouveau-Brunswick sont plus susceptibles d’être des joueurs compulsifs que les anglophones.

Pour Leyla Sall, professeur agrégé au département de sociologie à l’Université de Moncton, la corrélation est flagrante.

Le peuple acadien a longtemps été économiquement défavorisé par rapport aux anglophones. Certes, les francophones ont aujourd’hui pris leur place dans la société, mais ils demeurent en situation de rattrapage.

Les cicatrices d’un tel retard ne s’effacent pas du jour au lendemain, explique le sociologue.

«Quand nous avons deux populations distinctes qui vivent côte à côte, le peuple le plus pauvre a plus tendance à croire à la chance et au destin. On essaie de vivre au jour le jour, on s’adonne au jeu. Nécessairement, on est plus à risque de devenir un joueur compulsif.»

Le 20 mars, l’Acadie Nouvelle publiait un dossier sur le jeu pathologique au Nouveau-Brunswick, suite à l’analyse de cinq études sur la prévalence du jeu, commandées par le gouvernement provincial en 1992, 1996, 2001, 2009 et 2014.

On y apprenait que le joueur compulsif moyen est un homme francophone âgé entre 19 et 34 ans.

Si les francophones du Nouveau-Brunswick gagnent un salaire hebdomadaire moyen similaire par rapport aux anglophones (500$; 30% franco versus 31% anglo), ils demeurent sous représentés dans certains secteurs, comme le commerce (24% du total) et les services professionnels, scientifiques et techniques (17% du total), selon les plus récentes données de Statistique Canada.

Le jeu pathologique est toutefois loin d’être un phénomène exclusivement néo-brunswickois.

Leyla Sall y voit un parallèle avec sa terre natale, le Sénégal, ou les «paris mutuels urbains» sont très populaires. C’est un moyen de se détourner de la souffrance des conditions d’existences difficiles et des maigres salaires.

«Le surnaturel, la chance, ça apporte une lueur d’espoir pour s’accrocher à la vie. En se disant qu’un jour ce sera notre tour d’être chanceux. C’est très fort psychologiquement.»

La publicisation de situations marginales et anecdotiques de gagnants de loteries par les médias d’information entretient cette illusion. Ce n’est certainement pas l’objectif premier de ce type de reportages, estime le professeur, mais ils ont un impact indéniable sur la perception du jeu auprès de la population générale.

Au final, ce sont les plus malheureux qui s’en trouvent influencés, indique Leyla Sall.

«Comme on dit: vivre c’est espérer. Si l’on a plus d’espoir, on ne vit plus.»

«J’ai peur du phénomène Chasse à l’as»

Le phénomène Chasse à l’as (Chase the Ace) déferle sur le Nouveau-Brunswick depuis l’automne. Où certains voient un moyen efficace d’amasser des fonds pour une bonne cause ou l’autre, d’autres éprouvent un malaise à encourager le jeu.

Krystal Leblanc a refusé d’être bénéficiaire d’un tel tirage, en novembre dernier.

La décision était crève-cœur pour la directrice générale du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour de Shediac, qui tente tant bien que mal d’amasser les fonds nécessaires pour la construction d’un nouvel édifice d’hébergement pour femmes violentées.

Accepter cet argent aurait été hypocrite.

«Ça nous aurait fait du bien, c’est vrai, mais comment est-ce que je peux faire une Chasse à l’as et après ça recevoir ici des gens pour les aider avec un problème de jeu? C’est contraire à nos valeurs, à notre éthique en tant qu’organisme de charité.»

Bon an, mal an, le Centre de ressource effectue plus de 2100 interventions auprès des habitants de la province, dont plusieurs sont aux prises avec des problèmes de jeu compulsif.

Il s’agit d’une dépendance récurrente dont les affligés peinent à se défaire. La folie de la Chasse à l’as vient accentuer les risques de dépendance au jeu. Affirmer le contraire, c’est se cacher la tête dans le sable, estime Krystal LeBlanc.

«Ceux qui achètent des billets de Chasse à l’as, ce sont nos clients. Ces gens là font tout pour avoir de l’argent. Ils sont dans la misère, puis ils voient la grosse affiche qui dit “tirage de 230 000$ ce soir!”. Ils se disent “wow!” et ils garrochent de l’argent pour se procurer des billets.»

Kristal LeBlanc reconnaît avoir déjà organisé des tirages 50/50 au profit du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour. Il faut tout de même tenir compte du contexte de l’activité, dit-elle, au risque de tout bannir à outrance pour éviter d’encourager des comportements problématiques.

«En tenant un vins et fromages, est-ce que je suis en train de faire la promotion de l’alcool? Non, parce qu’on offre un verre, pas une bouteille au complet. La Chasse à l’as, c’est trop. C’est du gambling, pur et simple.»

Comme quoi un 50/50 ne se compare pas au tirage d’une cagnotte frôlant le 1,1 million $, comme c’est le cas à Lamèque, mardi, au profit de la Paroisse Saint-Pierre.

Les organisateurs de ces tirages évitent fréquemment d’instaurer une limite au nombre de billets qu’une personne peut acheter, ce qui favorise le jeu compulsif, explique la directrice générale.

«J’ai peur du phénomène de la Chasse à l’as. Je suis vraiment inquiète.»

L’évêque a des réserves

Valéry Vienneau se sentirait inconfortable de tenir une Chasse à l’as pour financer la campagne de sauvegarde de la cathédrale de Moncton. L’Église a toujours tenté de décourager le gambling, ce serait donc contraire à ses valeurs, fait valoir l’Archevêque du diocèse de Moncton.

Ne souhaitant pas se prononcer spécifiquement sur le cas de la paroisse Saint-Pierre de Lamèque, l’homme de foi croit qu’il y a matière à prudence.

Des tirages au prix de 1000$ à 5$ le billet, il s’en organise dans beaucoup de paroisses, mais les «grosses loteries» de centaines de milliers de dollars sont un terrain nouveau pour elles.

Il est essentiel de prendre des mesures pour veiller à ce que les paroissiens ne tombent pas dans l’abus et l’excès, estime-t-il.

«Si la personne met toutes ses possessions en jeu et que ça va jusqu’à la détruire elle et sa famille, c’est certainement mauvais. Par contre, quelqu’un qui se contrôle et qui va acheter un billet de temps en temps, ce n’est pas la fin du monde.»

D’autant plus que les fonds sont redirigés vers de bonnes causes, poursuit Valéry Vienneau.

«Avant, on pouvait se satisfaire de quelques centaines de dollars pour financer les réparations de nos églises, mais maintenant il nous en faut des milliers. Les temps changent.»

Le chef du diocèse de Moncton croit qu’il n’est pas hypocrite de demander aux gens de financer la sauvegarde d’une église sous promesse d’un possible gain financier. Il avoue que certaines personnes auront toujours de la difficulté à contrôler leurs pulsions, mais soutient qu’il n’y a rien de mal à l’achat périodique d’un billet de loterie.

«S’il y a une publicité à outrance de l’événement, c’est sur qu’on dépasse les bornes et les limites. Mais il reste que les gens sont très libres d’acheter des billets ou non, aucun service n’est refusé en fonction de leur décision. Est-ce que certaines personnes pourraient aller trop loin? C’est possible.»

Pas de dilemme moral pour le père Patrick McGraw

Le père Patrick McGraw ne voit aucun dilemme moral à tenir une loterie de 1,1 million $ au bénéfice de la paroisse Saint-Pierre, à Lamèque. Il ne croit pas que l’événement fasse la promotion du jeu auprès des paroissiens et souligne que rien dans la bible ne l’interdit.

Pour tout le mal qu’on puisse en dire, l’événement a fait beaucoup de bien, affirme le prêtre, en rassemblant la population autour d’une même cause.

«C’est facile de critiquer, surtout pour certains prêtres qui n’ont jamais eu de communauté chrétienne […], mais quand on a le poids financier d’une église qui coule sur les épaules, où les bénévoles sont épuisés, mais où personne ne veut fermer l’église… on cherche la solution miracle.»

La tenue d’une Chasse à l’as était nécessaire pour empêcher la fermeture de l’église de Miscou, martèle-t-il. Et même si le jeu a déjà rapporté plus de 550 000$ à la paroisse, c’est bien peu compte tenu du coût total des réparations et autres frais de maintenance.

«Lorsque l’on divise cet argent-là entre cinq églises, ça ne fait pas des gros montants. La réparation d’un toit s’élève à environ 120 000$. Ça part vite.»

De son propre aveu, Patrick McGraw ne pensait jamais que la cagnotte atteindrait un montant aussi faramineux. Malgré tout, il ne croit pas qu’il faudrait limiter le nombre de billets qui peut être acheté par une même personne. C’est aux joueurs à connaître leurs limites, selon lui.

«C’est comme quand on achète de l’alcool. Une personne a la possibilité d’acheter tous les produits dans le magasin si elle le veut, mais c’est à elle de se contrôler.»

Après tout, le gambling existe des depuis des millions d’années avant la venue Christ sur terre, dit-il.

«Il n’y a rien de nouveau là.»