Prix de l’essence: la stabilité devrait se maintenir

Le prix de l’essence demeurera stable ou subira une légère augmentation cette semaine au Nouveau-Brunswick.

Les prix à la pompe sont relativement stables depuis un mois, ayant passé de 107,8 à 106,4 cents le litre, du 23 février au 23 mars.Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données du marché NYMEX laissent prévoir que la tendance se maintiendra, avec une augmentation de 0,5 cent le litre.

Pour sa part, l’analyste en chef de Gasbuddy, Dan McTeague, prédit une hausse de 2 cents le litre au Nouveau-Brunswick et l’ensemble des Provinces atlantiques.

La Commission de l’énergie et des services publics établit de nouveaux prix des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service est de 106,4 cents le litre.

Selon M. McTeague, l’augmentation pourrait être suivie d’une baisse, alors que les raffineries terminent leurs phases d’entretien.

«La première pleine semaine de printemps verra un nombre de raffineries qui retournent à un niveau plus élevé de production, haussant l’offre aux marchés et ultimement aux utilisateurs. De plus, avec la valeur du huard qui augmente, les prix de l’essence seront modérés au cours de la semaine avant la transition annuelle vers le mélange d’essence d’été, le 15 avril.»

Mardi, en matinée, les prix les plus élevés de l’essence dans la province, selon Gasbuddy, sont à Fredericton et dans les communautés environnantes de Kingslear First Nation et de Keswick. Au moins une station-service affiche des prix de 99,9 cents le litre.

Les prix les plus élevés, toujours selon Gasbuddy, sont à Lamèque et à Shippagan, où au moins une station d’essence vend le sans-plomb à 106,9 cents le litre. Les prix plus élevés que le maximum peuvent être expliqués par le fait que les succursales peuvent imposer un frais de 3 cents le litre à l’essence avec service.

Le prix moyen de l’essence dans la province est 103,6 cents le litre, ce qui est légèrement sous la moyenne nationale de 104,3 cents le litre. Les prix les plus bas sont au Manitoba (91,6 cents le litre en moyenne) et en Alberta (92,1 cents le litre). Les prix les plus élevés sont en Colombie-Britannique (121 cents le litre) et à Terre-Neuve-et-Labrador (128,5 cents le litre).

Notons que les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur le marché mondial. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site Internet barchart.com.