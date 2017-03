Restigouche: la Société canadienne du sang campe sur ses positions

La Société canadienne du sang refuse tout compromis. Les deux cliniques de collectes de sang du Restigouche cesseront bel et bien à compter de mai prochain.

C’est ce que sont venus confirmer en personne à Campbellton mardi deux représentants de l’organisme, une décision qui – c’est le moins qu’on puisse dire – a fait bouillir le sang des maires Stéphanie Anglehart-Paulin (Campbellton) et Normand Pelletier (Dalhousie).

«Ils sont venus ici de leurs bureaux à Saint-Jean expressément pour nous dire que rien n’allait changer, que nos cliniques allaient cesser, mais ça, on le savait déjà. Un coup de fil aurait suffi au lieu de nous faire perdre notre temps», a lancé, furieux, Normand Pelletier à sa sortie de la rencontre avec les porte-paroles de la Société canadienne du sang.

On se souviendra qu’il y a un peu plus d’une semaine, l’organisme avait annoncé qu’il cesserait ses cliniques de collectes de sang à l’intérieur de ces deux villes, cliniques qui remontent à plusieurs décennies. Les deux dernières collectes auront ainsi lieu à Campbellton le 16 mai et le lendemain à Dalhousie. La Société canadienne du sang explique sa décision par le faible ratio de donneurs au Restigouche pour justifier le déplacement d’une équipe mobile. Bref, les coûts et la distance sont trop élevés versus la quantité de sang récolté. Les cliniques continueront néanmoins d’être offertes à Bathurst et dans la Péninsule acadienne.

«C’est quand même étrange dans ce contexte où l’on veut à tout prix épargner qu’on nous envoie deux personnes d’aussi loin pour nous répéter un message que l’on connaît déjà. Ça, c’est vraiment une dépense d’argent inutile», poursuit le maire de Dalhousie.

Les deux élus restigouchois ont bien tenté de faire changer les représentants d’avis, pointant notamment les appuis récents du ministre Donald Arseneault ainsi que de la Commission de service régionaux du Restigouche, mais sans succès.

«Moi, ce qui me déçoit le plus, c’est qu’on soit venu ici avec un esprit fermé à toutes options qui pourraient nous permettre de continuer à faire fonctionner nos cliniques», exprime la mairesse de Campbellton.

«On n’a même pas voulu considérer pour Campbellton et Dalhousie un système d’alternance comme ça se fait dans la péninsule (Shippagan et Tracadie). On ne sent aucune empathie envers notre situation de la part de la Société canadienne du sang, aucune volonté de trouver des solutions de rechange de leur part. C’est non seulement frustrant, mais c’est insultant pour nos communautés qui se saignent pour eux depuis autant d’années», ajoute-t-elle.

En dépit de ce nouveau revers, les deux élus promettent de continuer d’exercer de la pression sur l’organisme au cours des prochaines semaines.

«Et si ça ne fonctionne pas, on pourrait toujours tenter d’attirer ici des cliniques privées. Si notre sang n’est pas assez bon pour la Société canadienne du sang, peut-être le sera-t-il assez pour sauver des vies ailleurs dans le monde. Pourquoi pas», dit le maire de Dalhousie.