Canada: The Story of Us oublie l’Acadie et est la cible de critiques

Une scène de la série télévisée Canada: The Story of Us.

Les critiques à l’endroit de la série télévisée Canada: The Story of Us semblent vouloir se multiplier depuis la diffusion dimanche soir du 1er épisode à l’antenne du radiodiffuseur public national CBC.

Réalisée par l’entreprise torontoise Bristow Global Media dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, l’œuvre télévisuelle historique tend à avoir échoué dans sa mission qui visait entre autres à inspirer la nation canadienne en racontant le récit des peuples, des lieux et des événements qui ont fait le Canada.

Nombreux sont ceux qui déplorent l’absence complète dans le documentaire de mention au sujet de la place qu’occupe l’Acadie dans l’histoire canadienne et de la période du Grand Dérangement.

D’autres voix critiquent avec véhémence le contenu télévisuel de la série Canada: The Story of Us en raison de la présence dans l’émission de faits historiques qui sont erronés.

Lundi, le maire d’Annapolis Royal, un des berceaux de la colonisation au 17e siècle qui est situé en Nouvelle-Écosse, a accusé CBC de littéralement déformer l’histoire.

«Dans le premier épisode diffusé dimanche soir, la CBC affirme à tort que Samuel de Champlain a construit le premier établissement européen en 1608 – une habitation fortifiée qui deviendrait la ville de Québec. En fait, comme nous le savons, la première colonie européenne a été établie ici, à Port-Royal, par Champlain (et Pierre Dugua) en 1605», a indiqué le maire Bill MacDonald, dans une publication sur sa page Facebook commentée et partagée à plusieurs de reprises.

«Annapolis Royal est le berceau de notre nation et cette représentation erronée de l’histoire est irrespectueuse et efface les vraies origines de notre pays. Cette fausse représentation de l’histoire du Canada justifie une campagne pour mettre les choses au clair», ajoute Bill MacDonald.

Le maire d’Annapolis Royal s’est également dit préoccupé par le fait que CBC a ignoré l’importante relation entretenue entre Champlain et les Mi’kmaq ainsi que l’histoire des Acadiens.

L’historien Maurice Basque a pour sa part tenu à rectifier les faits et a indiqué que le premier établissement français remonte à 1604 et se situait à l’île Sainte-Croix, à la frontière entre l’État du Maine et le Nouveau-Brunswick.

Le groupe de Français qui était à l’île Sainte-Croix en 1604 a ensuite déménagé à Port-Royal au printemps de 1605 pour s’y établir de façon permanente.

«Affirmer que Québec en 1608 est le premier établissement permanent des Européens au Canada est non seulement une erreur, c’est un affront», affirme Maurice Basque.

Depuis dimanche soir, la page Facebook de CBC est littéralement inondée de messages provenant de téléspectateurs qui n’ont pas hésité à commenter la télésérie documentaire.

Certains de ces commentaires étaient très critiques à l’endroit de la série et du diffuseur public, plusieurs personnes invitant CBC et les créateurs du documentaire à retourner sur les bancs d’école afin d’apprendre des leçons d’histoire.

«CBC, vous feriez mieux de retourner à l’école et d’apprendre votre histoire. Port Royal, en Nouvelle-Écosse, a été la première colonie dans ce pays. Quelqu’un a vraiment tout bousillé», écrit sans détour une internaute de Bridgetown, en Nouvelle-Écosse.

«J’ai regardé le premier épisode et je n’ai pas été impressionné. J’ai été très déçu que les auteurs aient complètement oublié l’histoire de l’Acadie, comme si elle n’avait jamais existé. Cette histoire tordue et inexacte ne permet pas d’éduquer correctement les millions d’immigrants nouvellement arrivés et d’autres Canadiens d’expression anglaise d’un océan à l’autre», écrit un autre téléspectateur visiblement déçu lui aussi.

Le documentaire sur les 150 ans de la Confédération diffusé sur CBC est également loin de faire l’unanimité en Acadie, la page Facebook et le site web de l’Acadie Nouvelle étant eux aussi inondés de commentaires fort peu élogieux à l’endroit de l’œuvre télévisuelle.

Enfin, John Doyle, le réputé chroniqueur du journal torontois The Globe and Mail, a qualifié Canada: The Story of Us de conte pour enfants.