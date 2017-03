Chasse à l’as: certains achètent jusqu’à 5000$ en billets

Ils sont plusieurs à avoir dépensé 4000$ et même 5000$ en billets pour la Chasse à l’as de la paroisse Saint-Pierre de Lamèque, cette semaine. Certains se sont cotisés entre amis, d’autres ont tout pigé dans leurs économies.

Plus de 3 millions$ ont été amassés en vente de billets depuis le premier tirage, en juin. C’est 1,1 million$ de plus que le budget anticipé de la municipalité de Lamèque pour 2017!

Cette semaine, les ventes de billets ont généré 497 000$ pour cette loterie-bénéfice organisée par la paroisse. Chaque semaine, la paroisse conserve 50% du total amassé et remet 20% à celui ou celle dont le billet est choisi. Si une autre carte que l’as de cœur est tirée du paquet, la balance est versée au gros lot.

Le gros lot s’élève maintenant à plus de 1,1 million $ et il continuera de s’accroître d’ici le prochain tirage, mardi.

Comme il n’y a pas de limite au nombre de billets qu’un acheteur individuel peut se procurer, il est difficile de savoir combien ont contribué à cette cagnotte. Les bénévoles qui s’occupent des ventes ne tiennent pas de statistiques sur les achats, trop occupés à assurer la rapidité des transactions.

Il faut dire que cette loterie est très populaire; ils auraient été entre 8000 et 12 000 joueurs individuels, selon les intervenants consultés.

À titre comparatif, le gros lot de 700 000$ tiré à Bouctouche le 6 octobre avait attiré près de 4000 personnes dans le centre J.-K. Irving.

Robert Savoie, bénévole à la vente de billets depuis le début de la Chasse à l’as, parle d’une frénésie. Le lundi et le mardi sont les jours les plus occupés. Il peut voir jusqu’à 4000 personnes pousser les portes du presbytère.

Certains se présentent au comptoir de vente avec quelques milliers de dollars.

«Hier (mardi) nous avons eu une personne de Baie-Saint-Anne qui a payé 3000$ pour des billets. Il y en a d’autres aussi», dit-il.

Même son de cloche à la Roue du capitaine, à Lamèque. Le restaurant est un point de vente pour les billets de la Chasse à l’as les soirs du tirage, entre 19h et 21h.

La propriétaire, Tannia LeDuc, voit plusieurs personnes acheter pour 4000$ et même pour 5000$ de billets.

«Certains disent que ces billets sont pour un groupe, d’autres ne disent rien. On ne sait pas si c’est vrai ou non, mais on ne pose pas de question non plus. On leur donne les billets qu’ils veulent.»

L’Acadie Nouvelle a tenté à nouveau d’interviewer le père de la paroisse Saint-Pierre, Patrick McGraw, à la lumière de ces nouvelles informations. Il a préféré mettre fin à la conversation.

Il affirmait mardi que «les gens donnent à peu près 20$ par semaine» et ne voyait pas la nécessité de mettre en place une limite sur le nombre de billets pouvant être achetés par une seule personne.