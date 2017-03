Chasse à l’as: une chance sur 10 millions

Les probabilités de gagner le gros lot de la Chasse l’as de Lamèque sont semblables à celles des loteries ayant des gros lots de même envergure, comme TAG ou Atlantique 49.

À première vue, les loteries de type chasse à l’as peuvent sembler très favorables aux joueurs. L’Acadie Nouvelle s’est penchée sur la question afin d’évaluer les probabilités de gagner le jeu qui fait fureur dans la Péninsule acadienne.

Notre analyse dévoile que les chances de gagner le prix hebdomadaire de la Chasse à l’as de Lamèque sont légèrement plus élevées que celles de gagner celui des loteries traditionnelles ayant des gros lots semblables. Elles sont cependant du même ordre de grandeur.

Un individu ayant acheté 20$ de billets au tirage de la Chasse à l’as de Lamèque, mardi soir, avait une chance sur 25 000 de gagner le lot hebdomadaire de 99 000$. Un montant égal investi sur le jeu TAG procurait une chance sur 30 000 de gagner 100 000$.

Les mêmes conclusions s’appliquent au gros lot de l’as de coeur. Un joueur ayant acheté pour 20$ de billets avait une chance sur 500 000 de gagner le gros lot de 1,1 million $ à Lamèque. Un montant égal investi dans des billets d’Atlantique 49 procurait environ une chance sur 700 000 de gagner 1 million $.

Le professeur du Département de mathématiques et statistique à l’Université de Moncton, Salah-Eddine El Adlouni, affirme que différentes personnes ont différentes perceptions des probabilités.

«Tu vas dire à un joueur qu’il a une chance sur 20 millions, et il va se dire “j’ai une chance”. Un autre, qui n’aime pas les risques, va voir une chance sur 10 comme très faible. C’est une perception personnelle de chaque personne. Il y a les grands joueurs et il y a ceux qui ne veulent pas prendre de risque.»

Une question de probabilités

L’Acadie Nouvelle est arrivée à ses conclusions en considérant que les ventes de mardi soir ont totalisé 496 934$. Puisqu’il y avait un seul gagnant du tirage hebdomadaire, chaque dollar investi représentait donc une chance sur 496 934 de gagner.

Afin de trouver la probabilité de gagner le gros lot, on multiplie la probabilité du lot hebdomadaire – une sur 496 936 – par le nombre de cartes restantes dans le paquet. Cela laisse conclure que chaque dollar investi en mises représentait une chance sur 10 millions de gagner le gros lot de l’as de coeur, quand il restait 20 cartes.

M. El Adlouni a révisé nos calculs et confirmé qu’ils sont «corrects».

Les calculs supposent que tous les joueurs achètent pour 20$ de billets ou plus. Les règles à Lamèque stipulent que 20$ permettent d’acheter 13 billets, alors qu’un billet individuel coûte 2$. Les personnes qui achètent pour moins de 20$ en billets ont donc moins de chance de gagner, par dollar investi, que ceux qui en achètent plus.

Afin de comparer les différentes loteries, l’Acadie Nouvelle a utilisé les probabilités de gagner les gros lots par dollar investi. Ce dénominateur commun permet de placer les loteries qui ont différents prix pour leurs mises minimums sur un pied d’égalité.

Par exemple, une mise à la LOTTO 6/49 procure une chance sur 14 millions de gagner le gros lot, selon le site Internet de Loto atlantique. Cependant, chaque mise coûte 3$. On dira donc qu’on a une chance sur 42 millions de gagner le gros lot par dollar investi.

En se servant de cette unité de mesure, une tendance se dessine en fonction de l’importance des lots. La loterie avec les plus gros lots, LOTTO MAX, a les plus faibles probabilités d’être remportée par dollar investi, soit de une sur 143 millions. La loterie Bucko, qui a un gros lot de 25 000$, a une probabilité par dollar investi bien plus élevé, soit de une chance sur 250 000.

Les probabilités de gagner le gros lot, par dollar investi

Bucko: 1 sur 250 000

Salsa Bingo: 1 sur 260 000

Chasse à l’as, lot hebdomadaire*: 1 sur 500 000

TAG: 1 sur 600 000

Twist: 1 sur 2 millions

Keno Atlantique: 1 sur 2,1 millions

Chasse à l’as, gros lot**: 1 sur 10 millions

Atlantique 49: 1 sur 14 millions

LOTTO 6/49: 1 sur 42 millions

LOTTO MAX: 1 sur 143 millions

*Lot hebdomadaire du 28 mars

**Gros lot avec 20 cartes de reste