Chasse à l’as: l’espoir de repartir avec plus d’un million $

Les participants à la Chasse à l’as de Lamèque courent la chance désormais de gagner plus d’un million $. À quoi ressemble une soirée de tirage? L’Acadie Nouvelle a assisté à la dernière, on vous raconte.

Toutes les semaines, c’est la même histoire. Les mardis soirs, les abords du restaurant La Roue du capitaine, à Lamèque, sont difficiles d’accès. Des voitures de toutes sortes – des plus anciennes aux plus rutilantes – sont garées, collées les unes aux autres.

À l’intérieur, c’est pire. Quand ils ne sont pas agglutinés au comptoir ou assis autour des tables, les clients s’attroupent où ils le peuvent. Se frayer un chemin jusqu’aux toilettes au fond de la salle ressemble à un parcours du combattant.

La raison de cette exaltation hebdomadaire? La Chasse à l’as de cœur, organisée par la paroisse Saint-Pierre. Il est bientôt 21h, les participants de dernière minute se pressent d’acheter un billet pour le tirage du soir.

Dans le coin du restaurant qui leur est réservé, les bénévoles s’activent. Chacun sait ce qu’il doit faire. Certains font les comptes, d’autres brassent inlassablement le grand bac en bois à l’intérieur duquel sont jetés les petits carrés de carton numérotés.

«À chaque fois, je suis impressionnée de voir autant de monde venir pour le tirage. Y a toujours des nouveaux visages. On parle de nous dans toute la province, au Québec, en Nouvelle-Écosse… Je suis vraiment impressionnée», confie Délima Chiasson, de Pigeon-Hill, bénévole de la première heure.

Marie-Reine Mallet, de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, suit, elle aussi, la loterie depuis le début, mais en tant que participante. Le montant en jeu cette semaine – 1 063 944$ – lui donne le vertige.

«Une somme pareille, qui n’en voudrait pas? Si je gagnais, je payerais ma maison et mon char.»

Elle a converti son entourage.

«On est maintenant un groupe d’une quinzaine. On s’achète les billets les uns pour les autres.»

Particularité de la Chasse à l’as de Lamèque, les joueurs peuvent s’en procurer les jours de la semaine et ne sont pas obligés d’être présents le soir du tirage, qui est retransmis en direct sur Facebook.

À 21h tapantes, les ventes cessent. L’excitation monte d’un cran. La foule sait le moment tant attendu imminent. Lorsque le père Patrick McGraw, curé de la paroisse, annonce le montant des ventes de la semaine – près de 500 000$ –, des «Oh!» et des «Ah!» se font entendre.

Il est temps que quelqu’un plonge sa main dans le bac. La personne désignée n’est jamais la même; la consigne, elle, ne change pas: exécuter la tâche sans regarder. Cette fois-ci, c’est Dave Brown, le directeur général de la municipalité, qui s’y colle. Ç’a l’air de rien, mais il a pourtant la pression.

«C’est bizarre de piger un billet de 1 million$.»

Tout le monde retient son souffle, espère et se rêve millionnaire. Le numéro connu, la déception des perdants se mêle à une interrogation généralisée. Allons-nous entendre un cri de joie rompre le silence soudain assourdissant?

Non, le vainqueur reste anonyme. Chacun rentre chez soi. Marie-Reine Mallet est un peu déçue, mais elle n’a pas tout perdu.

«Je reviendrai mardi prochain. Ça sera plus gros», annonce-t-elle.

Elle a raison d’y croire, car comme on dit, dans toutes les loteries et autres jeux du hasard, 100% des gagnants ont tenté leur chance.

Un curé très souriant

À la paroisse Saint-Pierre de Lamèque, les organisateurs de la Chasse à l’as n’en reviennent toujours pas de leur succès. Jamais, ils ne pensaient pas atteindre de telles sommes étourdissantes.

«On se disait que ça tomberait à 50 000$. 100 000$, c’était pour nous un idéal», confesse le père McGraw.

Le curé de la municipalité a le sourire.

«Ça nous a sauvés. On avait 20 000$ de déficit, on n’aurait pas pu s’en sortir. C’était dur de sentir le poids financier, de se demander comment réparer un toit qui fuit à 110 000$ là où un dîner spaghetti nous rapporte seulement 1000$.»

Jackie Plourde tient le même discours. L’adjointe pastorale se réjouit d’entretenir les bâtisses des communautés chrétiennes et de monter des actions envers les plus défavorisés, l’esprit libre.

«On est heureux. Nous n’avons plus besoin de solliciter l’aide des commerçants par exemple pour nos projets. Cet argent est et sera bien investi», promet-elle.

L’argent amassé ne dort pas sur un compte bancaire dans l’attente d’être utilisé.

«On s’en est servi pour acheter de la nourriture pour la banque alimentaire de Lamèque, et ce, dans les dépanneurs des alentours. On a aussi acheté des chaises pour le foyer de soins Lucien-Saindon et un tableau interactif pour le centre d’activités La Ruche*. C’est important pour nous d’encourager notre place.»

Cette Chasse à l’as rapporte et occupe une centaine de bénévoles, parmi lesquels le père McGraw et Jackie Plourde. L’équipe s’interdit de participer.

«Ce n’est pas qu’on n’en a pas envie. On voudrait, bien sûr. Mais ça ne nous paraîtrait pas correct. Encore moins si c’était l’un de nous qui remportait le gros lot», conclut le père Patrick McGraw.

* Ces deux établissements sont respectivement situés rue de l’Hôpital et rue de la Baie, à Lamèque.