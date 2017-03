Conseil municipal de Saint-André: une troisième démission

Le conseil municipal de la Communauté rurale de Saint-André devra se résoudre à composer avec un membre en moins à la suite de la démission du conseiller Réginald Ouellette.

Le maire de la communauté du Madawaska, Allain Desjardins, a confirmé à l’Acadie Nouvelle, la décision du conseiller démissionnaire.

Réginald Ouellette avait été élu conseiller municipal lors de l’élection de mai 2016 et représentait les citoyens du quartier numéro 2.

Cette démission s’ajoute à celle du conseiller Paul Poitras, survenue plus tôt cette année, et à celle de la conseillère Suzanne Lajeunesse, qui date de septembre 2016.

Des rumeurs persistantes circulaient depuis quelques jours dans la communauté au sujet du départ imminent du conseiller municipal Ouellette et de celui d’un autre conseiller identifié comme étant Pierre Poitras.

Questionné par l’Acadie Nouvelle, ce dernier a nié vouloir quitter ses fonctions de conseiller municipal.

«Ce sont des rumeurs qui ont été propagées sur le réseau social Facebook. Je n’entends pas démissionner, je demeure en place pour l’instant», a expliqué M. Poitras.

Le maire de Saint-André n’a pas voulu dévoiler les raisons qui ont poussé le conseiller Ouellette à quitter ses fonctions.

«Les raisons de son départ et le contenu de sa lettre de démission seront dévoilés à la population lors de la réunion publique du 24 avril», a indiqué Allain Desjardins.

«Je n’ai pas rien à dire»

Joint à son tour par l’Acadie Nouvelle, Réginald Ouellette a tout simplement refusé d’expliquer les motifs entourant son départ du conseil municipal.

«Je n’ai pas rien à dire, je ne réponds pas à ce genre questions», s’est limité à dire l’ancien conseiller, avant de mettre abruptement fin à la conversation.

Réginald Ouellette était responsable des dossiers touchant le transport et l’hygiène au sein du conseil municipal. Quant à l’ex-conseiller Marcel Poitras, celui-ci était responsable des questions relatives aux finances, à l’habitation sociale et au service policier.

Surplus de travail pour le conseil

Outre le maire Allain Desjardins, les conseillers Pierre Poitras, Rodrigue Lévesque, Michel Lavoie et Yvon Dubé demeurent en poste au sein du conseil municipal.

«C’est certain que (en raison de cette autre démission) c’est un peu plus de travail qui attend le maire et les conseillers, mais ça ne devrait pas affecter le travail du conseil municipal et les services aux citoyens», a affirmé le maire de Saint-André.

La réunion régulière du conseil municipal qui était prévue ce lundi a par ailleurs été annulée, faute d’un nombre suffisant de conseillers municipaux.

Plusieurs citoyens et membres de la brigade d’incendie de Saint-André attendaient avec impatience cette réunion afin de questionner les élus municipaux, particulièrement au sujet du récent congédiement du chef pompier Marcel Poitras.

L’absence de quelques conseillers à la table du conseil municipal de Saint-André est loin d’être une première. De nombreuses municipalités de la province ont eu un jour l’autre à composer avec des sièges de conseiller vacants en raison de démissions ou d’absence de candidats lors des élections municipales.

La Communauté rurale de Saint-André est loin de se retrouver dans une situation précaire, la Loi sur le contrôle des municipalités prévoyant la mise en tutelle et la nomination d’un superviseur pour la communauté rurale seulement lorsqu’il y a perte de quorum.

«Dans l’éventualité où notre ministère reçoit une demande du conseil pour une rencontre ou pour de l’aide, nous prendrons les dispositions nécessaires pour rencontrer le Conseil et le personnel cadre», a indiqué Marc André Chiasson, porte-parole du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux.

Des élections partielles municipales et des plébiscites sont prévus le 15 mai au Nouveau-Brunswick. Les deux postes de conseiller qui sont désormais vacants pourront alors être éventuellement comblés.