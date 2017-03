Dystrophie musculaire: vivre le quotidien de deux jeunes combattantes grâce à la réalité virtuelle [vidéo]

Le parasport a changé la vie de Renelle et d’Alyssa Belliveau de Grande-Digue. Le réalisateur André Roy raconte leur histoire au moyen d’une technologie révolutionnaire: la réalité virtuelle.

Limitées dans leurs activités depuis la naissance en raison de la dystrophie musculaire, les deux soeurs se sont libérées grâce au parasport.

Refusant que Renelle et Alyssa soient mises à l’écart lors des cours d’éducation physique, Rhéal Hébert a remué ciel et terre pour développer des sports adaptés à l’école Grande-Digue.

Atteinte de dystrophie musculaire, Renelle Belliveau s’épanouit grâce au parasport. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

L’enseignant a mobilisé la communauté et a réussi à amasser 62 000 $ pour l’achat de fauteuils multisports, de luges et de vélos adaptés pour les jeunes avec un handicap. Les équipements profitent aujourd’hui aux écoles de Grande-Digue, de Cap-Pelé et de Notre-Dame.

Les deux soeurs ont ainsi pu s’initier aux parasports avec leurs amis. «C’étaient deux filles gênées, elles se sentaient différentes. En l’espace de deux ans, la différence a été énorme sur le niveau de leur confiance», raconte Rhéal Hébert.

Aujourd’hui, Renelle est passionnée de paratennis et Alyssa participe à des compétitions nationales de handi-voile.

«C’est le fun que tout le monde puisse essayer les chaises et que je puisse partager ça avec mes amis. Ça leur a fait réaliser comment il a fallu que je m’adapte», confie Renelle Belliveau.

Leur aventure a touché le réalisateur de Dieppe André Roy, qui leur consacre un court-métrage bien particulier. Intitulé La troisième roue, il s’agit du premier documentaire en réalité virtuelle produit par l’Office national du film du Canada (ONF).

Son équipe était de passage mardi à l’école Grande-Digue pour le tournage d’une partie de basketball en fauteuil roulant. Fixée à l’arrière de la chaise de Renelle, une caméra munie de huit lentilles permet de filmer à 360 degrés pour simuler la présence physique du spectateur dans l’environnement.

La différence avec un documentaire classique est énorme puisque le spectateur se retrouve au coeur de l’action grâce au casque de réalité virtuelle. Il n’est plus passif: il peut désormais se retourner dans tous les sens, regarder devant, derrière, sur les côtés.

«J’aimerais que le public comprenne le point de vue d’une personne en fauteuil roulant et comment ça peut être difficile parfois», souligne Renelle.

André Roy décrit le déroulement de la partie de basketball lors du tournage à l’École Grande-Digue – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

C’est exactement l’impression que souhaite créer André Roy en proposant une expérience d’immersion sensorielle.

«Je voulais que les gens ressentent ce que Renelle vit tous les jours, qu’on s’attache à ces deux filles qui sont tout à fait extraordinaires, lance-t-il. On va avoir beaucoup d’empathie pour elles et pour leurs amis qui sont toujours derrière elles.»

«On essaie d’amener les gens dans le fauteuil roulant. On veut créer une expérience qui touche plus parce que tu as vraiment la sensation physique d’être là», renchérit Jac Gautreau, producteur de l’ONF.

Le documentaire de cinq minutes pourra être visionné ou téléchargé sur le site de l’ONF vers la fin mai. L’utilisateur pourra regarder le film en format 2D sur l’ordinateur avec la possibilité de déplacer l’angle de vue grâce au curseur. Il pourra aussi s’immerger complètement grâce des casques de réalité virtuelle comme l’HTC Vive ou l’Oculus Rift, ou même le Google Cardboard, un masque de réalité virtuelle fonctionnant à l’aide d’un téléphone intelligent.

Cette caméra professionnelle est équipée de huit objectifs pour une prise de vue à 360 degrés en résolution 4K. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Aux nouvelles frontières du cinéma

La réalité virtuelle oblige à changer complètement la façon de tourner des films. La caméra voit tout: impossible de placer de l’éclairage et une équipe technique hors du cadre.

«Le cinéaste gagne un univers, mais perd aussi des outils. Il n’y a plus de plan large de plan moyen, de plan large… il y a juste l’environnement dans lequel il choisit de placer sa caméra. Le réalisateur abandonne le cadrage, on n’a pas de contrôle sur où le spectateur regarde», explique Jac Gautreau.

«Ça demande au cinéaste d’être plus un metteur en scène et d’orienter l’action autour de la caméra. C’est un exercice créatif d’animer, de sonoriser la scène sans que le spectateur le voit.»

André Roy a ainsi passé une partie du tournage à donner des directives aux jeunes venus jouer au basketball.

«La théâtralisation est beaucoup plus grande. Ça consiste surtout à de la mise en place», souffle le réalisateur.

En plaçant le téléspectateur au coeur de l’action, la réalité virtuelle ouvre aux cinéastes un nouveau champ de possibilités. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Technicien venu de Montréal, Dimitri Médard se considère comme un pionnier de cette nouvelle forme d’expression artistique.

«C’est comme si on était au début du cinéma et qu’on n’avait pas encore le langage, la grammaire pour ce nouveau support. C’est une autre façon de percevoir: on ne regarde plus la réalité, on vit la réalité. On fait partie du moment. Nos sens deviennent la porte d’entrée vers un nouveau mode de dramaturgie qui est en train de se construire», lance-t-il d’un ton enjoué.

«C’est un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser et ça nous déstabilise. On ne sait pas encore exprimer esthétiquement ce qu’on veut dire. On est à l’état sensoriel du langage, on le découvre, on tâtonne et c’est extrêmement excitant.»