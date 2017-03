Nouveau Colisée: l’échéancier et le budget sont pour l’instant respectés [vidéo]

L’énorme structure en construction au centre-ville de Moncton ressemble de plus en plus à un complexe de divertissement. Les avancées sont surtout visibles à l’intérieur du bâtiment.

Comme elle le fait tous les deux mois, la Ville de Moncton a invité les médias de la région à visiter le chantier pour constater l’avancement des travaux, mardi avant-midi.

À l’intérieur, quelque 170 personnes étaient à l’oeuvre. Soudeurs, maçons, électriciens, opérateurs de machinerie lourde; on se serait cru dans un dépliant de recrutement du CCNB.



Le fruit de leurs labeurs était visible. Les loges et la tribune de la presse prennent forme, tout comme les nombreuses toilettes et les espaces communs qui accueilleront plusieurs cantines.

Selon la directrice des communications corporatives de la Ville de Moncton, Isabelle LeBlanc, l’ouverture du complexe est toujours prévue en septembre 2018.

«On est à temps. Bird (Capital Ltd., l’entreprise chargée de la construction du complexe) et ses sous-traitants sont à temps. Le budget est où il devrait être. On espère que tout va continuer et qu’on va avoir un beau printemps et un bel été afin de terminer les travaux à l’extérieur.»

Elle rapporte que certains éléments du projet progressent plus vite que prévu, mais elle se garde bien de s’emballer.

«Comme on le sait, sur un site de construction, il y a des choses qui peuvent changer assez rapidement. Tout porte à croire que le bâtiment sera terminé à temps et que le budget sera respecté.»

La construction du complexe de divertissement de Moncton devrait coûter 104 millions $. Cette nouvelle infrastructure pourra accueillir des événements sportifs et culturels d’envergure, comme les parties des Wildcats de Moncton et des concerts.

*Rendez-vous sur notre page Facebook. Notre journaliste Pascal Raiche-Nogue vous invite à visiter le chantier en compagnie d’Isabelle LeBlanc, de la Ville de Moncton.*