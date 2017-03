Aide sociale: pénalisée pour avoir refusé de dévoiler le nom du père de ses enfants

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick est accusé de retenir les prestations d’aide sociale d’une femme qui refuse de divulguer le nom du père de ses enfants.

David Coon, chef du Parti Vert provincial, se dit consterné de voir le ministère du Développement social envahir la vie privée des mères célibataires.

«Pourquoi le gouvernement voudrait-il obtenir cette information?», demande M. Coon, suggérant que la politique est sexiste.

«Les femmes devraient avoir le droit de fournir le nom du père ou non, et elles ne devraient pas être prises en otage avec la menace de ne pas recevoir d’aide au revenu et de rester dans la pauvreté extrême ou dans la rue… C’est épouvantable. C’est médiéval.»

M. Coon soutient qu’il comprend que les fonctionnaires du ministère sont tenus d’évaluer les besoins financiers des prestataires, mais il a insisté sur le fait que cela peut être fait sans exiger le nom d’un partenaire précédent.

«Je ne dis pas qu’ils ne devraient pas savoir les revenus qu’elles reçoivent», a déclaré le leader vert dans une interview. «Mais il s’agit ici de nommer le père de leurs enfants».

La porte-parole a diffusé un courriel confirmant que le personnel a posé des questions au sujet des besoins financiers de la prestataire, mais elle n’a pas abordé directement le cas soulevé par M. Coon.

«Ce n’est pas sexiste. Si la personne en question était un père célibataire, on lui demanderait si la mère de ses enfants peut aider financièrement les enfants. Il s’agit d’une responsabilité parentale.»

La femme en question – qui habite dans Fredericton, la circonscription représentée par David Coon – reçoit maintenant des fonds d’urgence, mais il estime que le problème ne sera résolu que lorsque les règles seront modifiées.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi la femme refusait de divulguer le nom du père, Coon a déclaré: «Ce ne sont pas mes affaires, ni les affaires des autres.»

«Il peut y avoir d’innombrables raisons pour lesquelles une femme ne veut pas que le père de ses enfants revienne dans sa vie ou dans la vie de ses enfants.»