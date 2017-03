La CBC à la défense de la série télévisée Canada: The Story of Us

Même si les critiques fusent de toute part depuis la diffusion dimanche soir du 1er épisode de la série Canada: The Story of Us, la CBC continue de défendre avec ardeur l’œuvre télévisuelle réalisée dans le cadre du 150e anniversaire du Canada.

Le télédiffuseur public réfute les accusations voulant que le documentaire ignore complètement le peuple acadien dans l’histoire du pays et qu’il contienne des faits historiques erronés.

Les critiques les plus virulentes ont été formulées en début de semaine par le maire d’Annapolis Royal, Bill MacDonald, qui a accusé la CBC de littéralement déformer l’histoire.

Le maire néo-écossais accuse également la CBC d’avoir complètement ignoré l’histoire des Acadiens au pays.

Canada: The Story of Us raconte que c’est à Québec qu’a été constitué, en 1608, la première colonie permanente européenne au pays et non à Port-Royal, pourtant reconnu comme le berceau de l’Acadie et de la nation.

«Nous reconnaissons entièrement que Port-Royal occupe une place spéciale et importante dans l’histoire du Canada», a tout d’abord indiqué à l’Acadie Nouvelle Emma Bédard, porte-parole de la CBC.

Celle-ci affirme que Port-Royal a maintes fois été citée dans les recherches des producteurs ainsi que dans les nombreuses conversations avec les historiens réputés qu’ils ont consultés.

«En racontant l’histoire de Champlain et en faisant référence à la ville de Québec comme étant la ‘’première colonie européenne permanente’’ au Canada, les producteurs ont choisi de définir cet état de permanence par le fait démontré que la colonie avait été occupée de façon continue, à l’année, par une population capable d’affronter les durs hivers à partir de 1608 et des années subséquentes, tandis que les tentatives précédentes à Port-Royal avaient pris fin en 1607», explique Emma Bédard.

Seulement 10 épisodes

La CBC précise que cette série ne raconte pas de manière exhaustive et linéaire l’histoire du Canada puisqu’elle se décline en seulement 10 épisodes.

«Les prochains épisodes de la série raconteront plus d’histoires de la Nouvelle-Écosse, dont celle de Joseph Barss, capitaine de navire et corsaire pendant la guerre de 1812, de Samuel Cunard et de la flotte Cunard Steamship d’Halifax et de Viola Desmond», précise la porte-parole de la CBC.

Sur le site web du gouvernement canadien, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada précise qu’«en 1604, les explorateurs français Pierre de Monts et Samuel de Champlain fondent le premier établissement européen au nord de la Floride – premièrement à l’île Sainte-Croix (aujourd’hui située dans le Maine), puis à Port-Royal, en Acadie (aujourd’hui située en Nouvelle-Écosse). En 1608, Champlain bâtit une forteresse sur l’emplacement actuel de la ville de Québec».

La grogne persiste

La grogne des téléspectateurs à l’endroit de Canada: The Story of Us semble malgré tout être loin de vouloir s’estompter.

Certaines personnes réclament de la CBC le retrait pur et simple des ondes de la télésérie alors que d’autres espèrent voir des pétitions circuler et être remises au diffuseur public.

L’Acadie Nouvelle a également obtenu l’ébauche d’une lettre qui doit être soumise au quotidien torontois The Globe and Mail dans les prochains jours.

Les signataires de la lettre, principalement des éducateurs, des chercheurs et des académiciens, dont Joel Belliveau, originaire de Shediac et professeur d’histoire à l’Université Laurentienne, reprochent aux créateurs du nouveau récit télévisé d’avoir adopté une perspective strictement anglo-canadienne.

«Les omissions dans le 1er épisode et dans les résumés des suivants permettent aux téléspectateurs de s’attendre au pire. Il est épouvantable que le premier ministre du Canada ait appuyé cette série en plaidant pour l’unité nationale dans l’ouverture de celle-ci. Il est également préoccupant de constater que les producteurs insistent sur l’utilisation de ce récit unilatéral et partiel comme instrument d’enseignement dans les écoles à travers le pays. Étant issus du domaine de l’éducation, nous sommes fermement opposés à ce qu’il soit utilisé en tant que tel, car il ne saurait que perpétuer les préjugés existants et ne favoriserait pas l’unité canadienne», peut-on lire dans cette lettre.

Kevin Arseneau, le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, se dit quant à lui bouche bée par le documentaire de la CBC.

«C’est tout à fait déplorable et inconcevable de la part d’un diffuseur national d’oublier la part des Acadiens dans la fondation du pays», explique le président de la SANB.

«Si CBC est sérieuse, elle devrait corriger les erreurs et retirer la série en attendant des ajouts importants et de corriger les erreurs de fait».