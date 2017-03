Cellulaire au volant: les contraventions en hausse de 45% au N.-B.

Le nombre de contraventions pour distraction au volant émises par la GRC a augmenté au Nouveau-Brunswick de 2013 à 2016.

En 2013, 629 contraventions pour distraction ou utilisation d’appareils électroniques ont été émises. Ce nombre est passé à 734 en 2014, 645 en 2015 et 911 en 2016.

C’est donc dire que de 2013 à 2016, le nombre de billets d’infraction émis par la GRC a augmenté de 45%.

«Il est difficile à déterminer pourquoi le nombre a autant augmenté en 2016. Il peut résulter d’opérations policières accrues ou encore du fait qu’il y a encore plus d’utilisateurs du cellulaire au volant et qu’ils ont été pris en défaut», a expliqué le porte-parole aux communications de la GRC, Hans Ouellette.

Il reconnaît que le phénomène est loin de se résorber malgré toutes les campagnes de prévention en ce sens. La GRC ne possède pas de statistiques démontrant que l’utilisation du cellulaire au volant est directement responsable d’accidents au Nouveau-Brunswick.

«On observe encore beaucoup de gens qui utilisent le cellulaire au volant. Un automobiliste est responsable de sa sécurité et celle des autres. C’est certain qu’un conducteur qui parle au téléphone ou qui envoie des textos est beaucoup moins vigilant», a fait remarquer M. Ouellette.

Selon des statistiques du Bureau des assurances du Canada, un conducteur qui «texte» au volant a 23% plus de chances d’être impliqué dans une collision et 4% plus de chances s’il parle, en mains libres ou non, au téléphone.

«On dit que 80% des collisions se produisent environ trois secondes après qu’un conducteur fait quelque chose qui le distrait au volant», a précisé le gendarme Ouellette.

Dans un article publié par Radio-Canada en mai 2016, la GRC confirmait que les accidents dus à l’utilisation du cellulaire au volant étaient moins nombreux que ceux concernant les facultés affaiblies, l’omission de porter la ceinture de sécurité ou encore la vitesse sur les routes.

À la Force policière d’Edmundston, le sergent Réjean Couturier confirme que l’utilisation du cellulaire au volant est une pratique très présente dans la municipalité.

«Les gens qui le font ont parfois le temps de le placer sur une de leurs cuisses lorsqu’ils voient une voiture de patrouille. On peut les soupçonne de l’avoir fait, mais il faut avoir la preuve si on veut donner une contravention», a-t-il indiqué.

Le sergent Couturier déplore que certains automobilistes ne font pas le branchement nécessaire pour connecter leur téléphone au réseau Blue Tooth de leur véhicule et qu’ils continuent de l’utiliser à la main pendant qu’ils conduisent.

Le N.-B. n’a pas l’intention d’être plus sévère envers les fautifs

Alors que le gouvernement du Québec envisage d’être plus sévère face à l’utilisation du téléphone cellulaire au volant, son homologue néo-brunswickois n’entend pas pour le moment durcir le ton envers les fautifs.

La loi interdisant l’utilisation du cellulaire au volant est entrée en vigueur en juin 2011 au Nouveau-Brunswick. Dans la province, les conducteurs pris en défaut sont passibles d’une amende de 172,50$ et de la perte de trois points d’inaptitude.

Les amendes varient d’une province à l’autre. Au Québec, par exemple, elle se situe entre 80$ et 100$ et entraîne le retranchement de quatre points d’inaptitude sur son permis de conduire.

En Ontario, l’amende est plus salée à 490$ mais n’occasionne que la perte de trois points d’inaptitude.

Le gouvernement du Québec veut s’attaquer au fléau afin d’identifier des pistes de solution pour enrayer l’utilisation du cellulaire au volant, pratique qui est responsable de nombreux accidents et décès sur les routes.

Au Nouveau-Brunswick, le porte-parole aux communications du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Paul Bradley, indique que le gouvernement cherche toujours des façons d’améliorer la sécurité sur les routes de la province. Par contre, aucun changement n’est prévu à la loi dans un avenir rapproché afin de la rendre plus sévère envers les utilisateurs du cellulaire au volant.

«Nous portons une attention particulière à ce qui se fait dans les autres provinces canadiennes. Nous sommes au courant de ce qui discute actuellement au Québec. Aucun changement n’est prévu à la législation au Nouveau-Brunswick sur la distraction au volant. Nous révisons tout de même régulièrement nos lois afin de déterminer si des améliorations sont requises pour améliorer la sécurité des usagers sur les routes», a indiqué M. Bradley.

À la suite de pressions faites par les élus, la Commission des transports du Québec entend tenir des consultations publiques sur ce problème au cours des prochaines semaines.

Des recommandations de coroners et de médecins, parfois controversées, seront à l’ordre du jour. Il est notamment suggéré que le nombre de points d’inaptitude perdus pour une infraction d’utilisation du cellulaire au volant passe de quatre à neuf.

Il est aussi proposé que l’infraction soit ajoutée au Code criminel au même titre que la conduite avec les facultés affaiblies.

De plus, un médecin prône l’installation d’un brouilleur d’ondes pour rendre inutilisable le cellulaire en voiture.

Au Nouveau-Brunswick, le défenseur du citoyen en matière d’assurance, Michèle Pelletier, rappelle qu’une infraction d’utilisation du cellulaire au volant va se retrouver dans le dossier du conducteur, comme tout autre manquement au Code de la route, et qu’elle peut avoir une incidence sur sa prime d’assurance.