Pas de départ hâtif pour les pêcheurs de crabe

En raison de la présence de glace dans le golfe du Saint-Laurent, la pêche au crabe pourrait seulement être lancée vers la fin avril. La nouvelle est décevante, mais loin d’être catastrophique pour les crabiers, qui ont un quota très élevé en 2017.

Chaque année, les membres de l’industrie du crabe des neiges et le ministère des Pêches et des Océans visent un lancement le 15 avril.

Les années récentes, cependant, les lancements ont eu lieu plus tard en raison de la forte présence de glace dans le golfe. L’an dernier, les crabiers ont pris la mer le 22 avril. En 2015, le lancement n’avait pas eu lieu avant le 11 mai, alors qu’en 2014, il avait eu lieu le 7 mai.

Cette année ne sera pas une exception à la règle.

«Là, le 1er avril est samedi et il n’y a pas encore un bateau à l’eau. C’est encore l’hiver. Après que les premiers bateaux sont mis à l’eau, il faut toujours compter environ de 10 à 12 jours avant que l’ouverture soit possible», explique Joël Gionet, président de l’Association des crabiers acadiens.

Cette période permet aux pêcheurs de charger leurs casiers et préparer leur bateau pour la pêche. Selon M. Gionet, les crabiers ne prendront probablement pas le large avant le 22 avril.

«L’an dernier on est sorti le 22 avril, et je ne m’attends pas que ça soit plus tôt que ça cette année.»

Pour les crabiers, une pêche qui commence plus tôt est préférable. Ils ont ainsi plus de temps à atteindre leur quota avant la mue du crustacé. Un lancement précoce était particulièrement souhaité cette année parce que le quota des crabiers a doublé par rapport à l’an dernier.

Cela dit, M. Gionet assure que la condition des glaces n’inquiète pas les pêcheurs.

«C’est sur que si on était sorti un peu plus tôt, ça aurait été encore un peu mieux. Mais la nature est ainsi faite. Normalement, la saison se termine à la mi-juillet. Ça nous donnera quand même de 10 à 12 semaines. C’est amplement suffisant pour capturer le quota».

Le crabe des neiges à près de 7$ la livre?

Une usine de transformation de Terre-Neuve-et-Labrador a signé une entente avec un client japonais pour 1000 tonnes de homard à 6,95$ la livre sans frais à bord (FOB). Le média spécialisé en fruits de mer SeafoodNews affirme que l’usine Quinlan Brothers a conclu l’entente avec l’acheteur japonais Maruha Nichiro.

L’an dernier, le contrat initial entre une usine terre-neuvienne et un acheteur japonais suivant l’exposition des fruits de la mer de Boston était de 750 tonnes à 5,15$ la livre FOB. Le point de départ est donc presque 2$ la livre plus haut cette année qu’il l’était en 2016.

SeafoodNews affirme que, depuis l’entente de Quinlan Brothers et Maruha Nichiro, d’autres usines ont aussi conclu des ententes pour la vente de crabe des neiges à 6,95$ la livre.

Les prix demeurent tout de même plus faibles qu’ils l’étaient sur la côte ouest de l’Amérique du Nord, cet hiver. Des usines de l’Alaska avaient alors vendu le crabe à 8,35$ la livre aux Japonais. Les prix avaient été poussés à la hausse en raison d’une chute des débarquements sur les quais de l’ouest des États-Unis.