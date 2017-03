Les entreprises ne pourront plus faire de dons aux partis politiques

Le gouvernement libéral appuie le projet de loi du Parti progressiste-conservateur et de son chef, Blaine Higgs. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Les partis politiques à Fredericton s’entendent in extremis pour mettre fin aux contributions politiques des sociétés et des syndicats.

L’idée a été suggérée, jeudi, à l’Assemblée législative, par le Parti progressiste-conservateur comme un amendement à un projet de loi sur gouvernement sur le financement politique.

La Commission sur la réforme électorale avait proposé au gouvernement d’éliminer «graduellement» les dons des sociétés et des syndicats aux partis politiques «à partir de l’élection provinciale de 2018».

Le gouvernement du premier ministre Brian Gallant s’était engagé il y a deux semaines à respecter cette recommandation.

Le chef de l’opposition officielle, Blaine Higgs, a cependant mis au défi le gouvernement libéral d’adopter cette recommandation immédiatement pour prouver le sérieux de sa démarche de réforme du système électorale.

Les libéraux ont accepté de relever le défi de l’opposition officielle, mais avec un certain délai.

Au lieu de mettre fin aux dons des sociétés et des syndicats à partir du commencement de la prochaine année financière, le 1er avril, les changements devraient entrer en vigueur le 1er juin.

Ce sursis donne le temps au Parti libéral d’organiser un dernier souper de financement à Saint-Jean, le 12 avril, en compagnie de l’ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien.

Le premier ministre Brian Gallant est d’avis que ce délai est tout à fait équitable puisque le Parti progressiste-conservateur a déjà eu l’occasion de faire le plein de contributions politiques lors d’un récent dîner de financement.

Le chef du Parti vert appuie la proposition des progressistes-conservateurs. David Coon a lui-même déposé récemment un projet de loi pour mettre fin aux dons des sociétés et des entreprises qui a été défait par le gouvernement.

Les députés doivent encore voter sur l’amendement, puis sur le projet de loi en général, ce qui pourrait arriver dès jeudi soir.

Le projet de loi sur le financement de l’activité politique fera aussi passer de 6000$ à 3000$ la limite annuelle des dons des particuliers aux partis politiques.

L’Alberta, le Manitoba, le Québec et la Nouvelle-Écosse interdisent déjà les contributions politiques de la part des sociétés et des syndicats, tout comme le gouvernement fédéral. L’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard ont promis de faire de même sous peu.