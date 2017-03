Incendie à Nigadoo: des pertes majeures pour une entreprise [vidéo]

«Trente ans de ma vie partis en fumée».

C’est en ces termes et les larmes aux yeux que le propriétaire de Boudreau Backhoe Service, une entreprise d’excavation bien connue située à Nigadoo, résume le drame qui s’est abattu sur lui en début d’après-midi, jeudi.

Un incendie a ravagé le garage pour l’entretien de la machinerie de la compagnie de Michel Boudreau et a carbonisé une récente excavatrice qui s’y trouvait. Des employés venaient d’effectuer de menues réparations sur l’engin.

«Deux gars faisaient de la soudure dessus. Ils ont fait attention et tout ça. Par après, un des gars est allé chercher du bois pour la fournaise et l’autre est parti au magasin. Quand l’un est arrivé, le feu venait de prendre. Il y avait beaucoup de boucane, donc il n’a pas pu atteindre les extincteurs. C’était trop dangereux avec toute cette fumée», a raconté le propriétaire.

Il était à son moulin à bois, qui est localisé non loin de là, lorsqu’un de ses employés est venu le prévenir que son hangar brûlait. Il a alors accouru sur les lieux. La brigade des pompiers de Petit-Rocher avait déjà été alertée.

La structure en bois s’est embrasée en un rien de temps. Personne n’a toutefois été blessé.

Deux camions de l’entreprise ainsi qu’une souffleuse qui étaient garés à proximité ont pu être déplacés avant que le brasier ne les endommage. La remise juste à côté a également été épargnée.

L’entreprise peut tout de même continuer ses activités, sauf que la perte de l’excavatrice, qui était cependant assurée, lui porte un coup.

«C’était ma meilleure machine et la plus neuve. C’était celle qui était aussi la plus utile pour la compagnie.»

En revanche, les locaux, trop lourdement calcinés pour être réparables, ne l’étaient pas.