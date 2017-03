La prochaine top modèle d’Addition Elle sera-t-elle acadienne?

Plusieurs centaines de femmes au pays caressent le rêve de devenir prochainement un mannequin pour la chaîne de boutiques de vêtements Addition Elle.

L’entreprise montréalaise a lancé au début du mois de mars un concours visant à recruter des talents tout en courbes qui pourront la représenter dans ses carnets mode, sur son site web et lors de défilés de mode.

Karine McGraw-Owens, qui réside à Grand-Barachois, a décidé d’y aller d’une incursion dans l’univers de la mode et de tenter sa chance au concours.

«C’est inspirant de voir depuis quelques années des femmes de taille un peu plus forte évoluer dans le domaine de la mode», raconte l’aspirante-mannequin qui est âgée de 38 ans.

Comme plusieurs autres, Karine McGraw-Owens se désole toutefois du fait que les magazines et le milieu de la mode en général privilégient surtout les femmes de taille très mince.

Originaire de Tracadie, Karine McGraw-Owens dit vouer une grande admiration à l’endroit d’Ashley Graham, un mannequin américain qui fût en 2016 la première femme de grande taille à figurer sur la page couverture du magazine Sports Illustrated.

«Même étant un petit peu ronde, je me suis toujours intéressé à la mode et tenté de bien m’habiller et de toujours marcher avec un grand sourire. Avant c’était plutôt difficile, il fallait être mince, mais maintenant la beauté s’expose à toutes les tailles. Ronde, petite, mince ou grande, c’est la beauté de la femme, son sourire et sa personnalité qui font son charme», estime la participante au concours.

Malgré le nombre élevé de participantes au concours (il y a plus de 1000 inscriptions), Karine McGraw-Owens se tire fort bien d’affaire pour l’instant.

En fin de journée jeudi, elle avait récolté 274 votes, bons pour la 20e position du concours qui est actuellement largement dominé par une jeune maquilleuse montréalaise.

À quelques jours de la fin du concours, le destin de Karine McGraw-Owens repose entièrement entre les mains des Acadiens qui pourront l’appuyer en allant voter d’ici le 5 avril.

Selon les règles du concours, Addition Elle sélectionnera le 6 avril dix participantes dont les photos auront obtenu le plus grand nombre de votes ainsi que 10 participantes dont les photos auront été choisies par le jury.

L’heureuse élue aura la chance de mettre la main sur un bon d’achat de 1000$ chez Addition Elle, d’apparaître dans la campagne photo Addition Elle à l’automne 2017, de participer à un défilé lors de la Semaine de la mode de New York et d’obtenir un contrat de mannequinat professionnel d’un an avec l’agence Wilhelmina Models ainsi qu’une séance photos pour portfolio.

«J’aimerais être une inspiration pour les plus jeunes femmes qui ont elles aussi de la difficulté à perdre du poids. L’important selon moi, c’est d’être en santé et heureux», résume Karine McGraw-Owens.

Les participants désirant donner un coup de pouce à celle-ci peuvent le faire en votant à tous les jours sur le site web du concours au http://www.additionelle.com/fr/concours-mannequins-addition-elle-tailles-plus.