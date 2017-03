Le ministre Rousselle sert une leçon d’histoire à la CBC

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick promet de partager son mécontentement avec le diffuseur public au sujet de la télésérie de la CBC sur les origines du Canada qui néglige la place de l’Acadie dans l’histoire du Canada.

Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle, a indiqué aux médias, jeudi, que la province n’avait pas l’intention de laisser tomber dans l’oubli l’affaire qui a provoqué une vague de mécontentement en Acadie et en Atlantique.

«Il y a des démarches qui vont être prises pour communiquer avec les personnes pertinentes afin de leur signaler la situation», a confié M. Rousselle en mêlée de presse au nom du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, John Ames.

«Je ne veux pas m’improviser historien, mais je n’ai aucun doute que dans ce cas-ci on aurait dû parler des Provinces atlantiques, de l’Acadie, de l’ile Sainte-Croix et de Port-Royal», a commenté le ministre Rousselle.

«On peut se demander si ce n’est pas un peu symptomatique de CBC national ou de Radio-Canada national d’oublier notre belle partie du monde», a-t-il dit.

L’affaire a d’abord été soulevée à Fredericton par le chef du Parti vert, le député David Coon.

«Chaque Néo-Brunswickois sait très bien que le premier établissement européen (au Canada en 1604) a été bâti sur l’ile Sainte-Croix, tout près de Bayside, dans le comté de Charlotte, au Nouveau-Brunswick. C’est la fondation de l’Acadie et du fait français en Amérique du Nord», a-t-il déclaré à l’Assemblée législative.

On affirme à tort dans le premier épisode du documentaire produit par Bristow Global Media que les Européens se sont d’abord installés dans la région de Québec, en 1608.

La série Canada: The Story of Us ignore également complètement la présence des Premières Nations «durant des millénaires» avant l’arrivée des Européens, a noté M. Coon.

«J’espère que le ministre du Tourisme et du Patrimoine va demander à rencontrer le président de la CBC et la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, pour discuter de l’importance pour la CBC de mieux parler du Nouveau-Brunswick au reste du Canada.»

Le directeur des communications du Parti progressiste-conservateur a indiqué au journal que l’opposition officielle préférait ne pas s’exprimer sur cette controverse.

Selon une porte-parole du ministre du Tourisme, le ministère a déjà contacté Patrimoine canadien afin «d’exprimer (ses) préoccupations» au sujet de la télésérie.

Le ministère a également l’intention d’envoyer une lettre officielle à la ministre Joly.