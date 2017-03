Des bonnes nouvelles pour les pêcheurs de bar rayé!

La saison de la pêche au bar rayé sera prolongée cette année.

«Au cours des dernières années, la population de bars rayés dans le sud du golfe du Saint-Laurent a montré des signes d’amélioration suffisants pour appuyer une augmentation du nombre de jours de pêche et des possibilités accrues en matière de rétention des poissons», peut-on lire dans un communiqué de Pêches et Océans Canada.

La saison de pêche débutera le 15 avril et se terminera le 31 octobre 2017. Cette année, les pêcheurs à la ligne seront en mesure de ramener le poisson sur une période de 200 jours, soit une augmentation de 95 jours par rapport à la saison 2016.

En outre, la limite sera d’un poisson par jour du 15 avril au 14 juin et du 1er septembre au 31 octobre, et de deux poissons par jour du 15 juin au 31 août.

Des saisons distinctes seront mises en place dans les eaux intérieures et les eaux de marée du sud du golfe du Saint-Laurent afin de prévenir les prises accessoires accidentelles d’autres espèces telles que le saumon de l’Atlantique.

Saison de pêche

La pêche récréative du bar rayé aura lieu du 15 avril au 31 octobre 2017.

Période de pêche dans les eaux intérieures du Nouveau-Brunswick* et de la Nouvelle-Écosse se déversant dans le golfe du Saint-Laurent et dans les eaux intérieures de l’Île-du-Prince-Édouard : du 1er mai au 15 septembre (* eaux intérieures du réseau hydrographique de la rivière Miramichi : du 15 avril au 15 octobre).

Taille limite pour rétention

Tout comme en 2015, une taille limite supérieure de 65 centimètres a été établie pour protéger les grands géniteurs. Une taille limite inférieure de 50 centimètres a été établie pour minimiser la prise de poissons qui ne sont pas encore matures.

Restrictions concernant les engins

Il sera obligatoire d’utiliser un hameçon circulaire droit sans ardillon (quand les pêcheurs utilisent des appâts) dans tout le sud du golfe du Saint-Laurent. Ce type d’hameçon permet de réduire les chances de mortalité quand un poisson est remis à l’eau.

Activités illicites

Des actions d’application de la loi seront menées durant la saison. On encourage le public à participer à la protection de cette espèce, et à celle d’autres espèces, en signalant toute activité illicite en composant le numéro sans frais 1-800-222-8477 ou en communiquant avec le bureau local de Pêches et Océans Canada le plus près.