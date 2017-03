Cap-Pelé: un long combat juridique entre deux frères tire à sa fin

Le litige qui oppose deux frères de Petit-Cap, près de Cap-Pelé, tire à sa fin. Le combat juridique de Léo LeBlanc et Yvon LeBlanc entourant la boucanière fondé par leur père dure depuis de nombreuses années.

«Je suis soulagé. C’est une pression que j’ai de moins sur les épaules», a affirmé Léo LeBlanc à l’Acadie Nouvelle à propos de la fin du procès.

Léo LeBlanc et Yvon LeBlanc sont deux des quatre fils d’Émile C. LeBlanc de Petit-Cap, une région reconnue pour ses nombreuses usines de transformation du poisson. Quand le patriarche a pris sa retraite, vers 1980, ses quatre garçons ont assumé la gestion de l’entreprise, Émile C. LeBlanc & fils.

Les années suivantes, un des frères est décédé. Un autre a vendu ses actions. Léo et Yvon se sont donc retrouvés à la tête de la corporation.

En août 2011, la situation s’est dégradée et l’usine a cessé ses opérations. Elle comptait alors une vingtaine d’employés.

Trois ans plus tard, Léo a intenté une action civile contre son frère, et le dossier s’est retrouvé devant la Cour du Banc de la Reine.

En 2016, le tribunal a émis une ordonnance donnant à Grant Thornton la responsabilité de la liquidation des actifs d’Émile LeBlanc & fils. En décembre dernier, la firme a lancé un appel d’offres.

Selon un document du liquidateur, les actifs comprennent un des bâtiments principaux de l’usine et le terrain situés au 41 chemin du Quai à Petit-Cap, ainsi qu’une poignée d’autres bâtiments et de nombreuses parcelles de terre à Petit-Cap et Saint-André LeBlanc. Le tout fait 35,3 hectares, dont une parcelle boisée et d’autres donnant sur la mer. La boucanière comme tel a été rasé dans un incendie après sa fermeture.

Huit soumissions ont été reçues avant la date d’échéance du 30 janvier. L’offre la plus élevée provenait de Léo LeBlanc.

«Depuis le 24 février 2017, Léo LeBlanc est le nouveau propriétaire des actifs qui, autrefois, étaient la propriété de l’entreprise», a mentionné à l’Acadie Nouvelle un intervenant bien au fait du dossier.

Léo LeBlanc n’a pas encore décidé ce qu’il fera de l’ancienne usine. L’homme âgé de 61 ans considère notamment la possibilité d’une réouverture. Cela impliquerait la construction d’une nouvelle boucanière.

«Si j’avais 40 ans, je t’aurais dit oui tout de suite! Une telle entreprise, si ça va bien, ça peut prendre 10 ans à sortir de l’argent de ça. Si ça va vraiment bien, ça peut prendre 4 à 6 ans. Mais même dans ce cas-là, je tomberais à 65 ans, ou 66…»

Il ajoute que des membres de la communauté l’ont téléphoné au cours des derniers jours, lui disant qu’ils souhaitent travailler dans son usine si elle rouvre.

Selon Léo LeBlanc, tout cette affaire a créé des tensions entre lui et son frère.

«La relation entre mon frère et moi n’est plus comme elle était. Ça allait bien, et à un moment donné ç’a commencé à aller mal.»

La semaine dernière, un procès a eu lieu afin de déterminer la distribution de l’argent provenant de la vente des actifs d’Émile C. LeBlanc & fils. À l’issue du procès, vendredi, le juge a fait savoir qu’il rendra sa décision «rapidement». Un jugement est attendu d’ici mi-avril.