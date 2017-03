Crise du verglas: «La province n’était pas prête», selon le Comité des 12

Le Comité des 12 pour la justice sociale rend public le mémoire qu’il a l’intention de présenter au gouvernement provincial dans le cadre de l’examen interne qu’il mène quelques mois après la crise du verglas. Des rencontres publiques auront lieu dans cinq communautés du 2 au 6 avril.

Le mémoire jette un coup d’oeil rétrospectif sur la crise du verglas qui a frappé le Nouveau-Brunswick en janvier.

Au plus fort de la crise, 133 000 clients d’Énergie NB étaient plongés dans le noir. Dans la Péninsule acadienne, plusieurs résidences étaient sans courant pendant une dizaine de jours. Les Forces armées canadiennes ont été déployées sur les îles Lamèque et Miscou pour prêter main-forte aux intervenants sur le terrain.

Pendant cette période, deux personnes sont décédées après une intoxication au monoxyde de carbone et une quarantaine d’autres ont reçu des soins après avoir démontré des signes d’intoxication.

Le comité des 12 est loin de faire une fleur au gouvernement provincial.

«L’état de désorganisation et le manque de coordination étaient frappants. Plutôt que des mesures concrètes mises de l’avant par l’État. Les gens prenaient des initiatives à qui mieux mieux, mais par défaut et sans bénéficier d’encadrement», peut-on lire.

«La province n’était visiblement pas prête pour faire face à un pareil drame.»

Selon le groupe, dont le porte-parole est Claude Snow, travailleur social à la retraite, la protection du public est la responsabilité de l’État. Il juge que c’est la responsabilité du gouvernement de prendre les commandes en cas de crise.

Le Comité des 12 suggère d’adopter une stratégie, semblable à celle qui a été implantée durant les années 1970. Des centres de responsabilité entraient en fonction en cas de crise. Puisqu’une chaîne de commandement avait déjà établi, les intervenants connaissaient déjà très bien leur rôle. L’une de leurs premières tâches était de dresser une liste de personnes vulnérables.

«La responsabilité et l’autorité des personnes attitrées étaient clairement définies. Dans chaque bureau, du Développement social, des employés étaient désignés, formés et mandatés officiellement de coordonner les activités en cas de désastre.»

Les rencontres publiques ont pour objectif de permettre à la greffière du Conseil exécutif et chef de la fonction publique, Judy Wagner, de préparer son rapport d’analyse portant sur la tempête de verglas qui a frappé la province cet hiver. Un rapport doit être présenté d’ici juillet. L’exercice sera dirigé en collaboration avec Énergie NB et l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.

La première rencontre a lieu le 2 avril à 14h à la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie. Les autres réunions auront lieu à Bas-Caraquet, à Richibucto, à Miramichi et à Lamèque.

Pétition pour une commission d’enquête indépendante

Pas tous sont d’accord avec l’approche du gouvernement. Une pétition réclamant la tenue d’une commission d’enquête indépendante a recueilli 1559 signatures sur le web et sur papier, indique Roger St-Pierre, auteur de la pétition. Il a fait parvenir la pétition au premier ministre Brian Gallant en début de semaine.

Selon M.St-Pierre, l’exercice risque d’être impartial, car le supérieur immédiat à Judy Wagner demeure le premier ministre du Nouveau-Brunswick. Son initiative avait notamment été soutenue par Jimmy Lanteigne, fondateur du Centre d’aide aux DSL, qui avait pignon sur rue à Caraquet jusqu’à tout récemment. L’organisme a mobilisé plusieurs bénévoles pendant la crise du verglas.

Au départ, M.Lanteigne souhaitait poursuivre les activités du Centre d’aide aux DSL pendant au moins une année, mais la fermeture du centre a été annoncée il y a quelques jours sur sa page Facebook.

«Nous avons adoré vous venir en aide et n’aurions pu espérer une meilleure équipe pour nous accompagner. Les bénévoles se sont donnés corps et âme pour le bien des gens dans cette période difficile et nous en sommes très reconnaissants. Nous sommes certains que les gens que vous avez aidés le sont également.»