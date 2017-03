Deux Premières Nations se disputent un terrain près de Bathurst

Les Premières Nations de Pabineau refusent que la propriété de l’ancien centre commercial Chaleur, à Big River, soit annexée à la réserve Metepenagiag à Miramichi, craignant une concurrence dans leur cour.

Le terrain, près de Bathurst, qui a longtemps abrité un centre commercial, avait été racheté il y a deux ans par Michaud Petroleum.

La compagnie prévoyait y aménager un distributeur d’essence avec carte d’accès et des installations de produits pétroliers en vrac.

L’ancien ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Brian Kenny, avait approuvé il y a un an que le terrain soit à usage de commerce routier, et ce malgré l’opposition de résidants.

Sauf que voilà que la direction de Michaud Petroleum a abandonné sa vision sur ce site, ayant d’autres idées en tête. Elle précise que ce n’est pas la contestation qui l’a fait changer d’avis.

«C’est pour des raisons économiques. Nous voulons importer du pétrole par bateau. C’est pourquoi nous voulons nous installer plus dans la région de Dalhousie ou de Belledune, en utilisant les réservoirs existants. Nous sommes encore en pourparlers», a indiqué Hermel Michaud, le propriétaire de la compagnie .

Il a vendu la propriété aux micmacs de Red Bank, à Miramichi, ce qui fait bondir les Autochtones de Pabineau, dont la réserve se trouve à moins de cinq minutes de route de Big River.

La communauté de Metepenagiag veut y faire un développement économique, mais le conseil de bande de Pabineau ne sait pas de quoi il s’agit.

Toujours est-il que celui-ci anticipe l’impact pour leur communauté, tout en redoutant qu’ils aient les mêmes ambitions que Michaud Petroleum.

«Nous avons un centre d’essence sur la réserve, un restaurant, donc s’ils décident de faire la même chose, ça peut nous causer du tort. D’ailleurs, je ne comprends pas pourquoi M. Michaud n’a pas proposé à Pabineau d’acheter la propriété», soulève Terry Richardson, conseiller de cette Première Nation.

Le conseil de bande de Pabineau compte manifester son opposition au ministère fédéral des Affaires autochtones, qui doit approuver le transfert du terrain.

«Nous ne pouvons pas dire aux gens où ils peuvent acheter et où ils ne peuvent pas, mais nous avons le droit de dire que nous ne voulons pas que le terrain soit ajouté à la réserve de Red Bank pour éviter les taxes. Nous pouvons nous plaindre au ministère pour dire que si ça arrive, ça va fermer nos entreprises», avance le conseiller.

Les autorités de Pabineau ont déjà lancé leur offensive et ont écrit à leur vis-à-vis de Red Bank pour en savoir plus sur leurs intentions.

«S’ils veulent aller de l’avant avec le projet de Michaud Petroleum, nous avons toujours les mêmes inquiétudes. C’est pourquoi nous voulons discuter avec Denis Landry (député de Bathurst-Est-Népisiguit-Saint-Isidore) pour lui dire qu’il n’y a pas eu de consultations avec les personnes qui vivent à Big River, ni avec les Premières Nations de Pabineau», explique M. Richardson.

«Nous avons aussi envoyé une lettre au chef de Red Bank pour dire que nous ne sommes pas d’accord avec le projet et que s’ils veulent faire un développement, pourquoi ils ne le font pas dans leur coin», grince-t-il.

L’Acadie Nouvelle a tenté d’obtenir les réactions du chef de bande de Metepenagiag, mais il n’a pas donné suite à notre appel.

En janvier 2016, une audience publique en vue de la modification de zonage d’une partie de la propriété de l’ancien centre d’achats s’était tenue à Bathurst. Environ 25 personnes s’étaient présentées à la séance alors que Big River est un District de services locaux de près de 760 habitants. Sauf que récemment, une pétition de près de 500 signatures contre le projet a été présentée au gouvernement provincial par le député vert David Coon.