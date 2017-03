Le motel camping de Nigadoo sur le point d’être vendu

Le motel camping à Nigadoo en faillite ne sera pas resté longtemps sans propriétaire. Il est en voie de changer de mains, à temps pour la prochaine saison.

Les anciennes propriétaires des installations, longtemps connues sous le nom de Motel Camping Haché, ont déposé le bilan en janvier, après cinq ans de gestion.

Cette faillite avait mis dans l’embarras plusieurs dizaines de campeurs saisonniers, qui avaient déboursé entre 350 et 1000$ pour retenir leur emplacement pour cet été.

Le syndic responsable de vendre les biens avait précisé qu’il ne rembourserait pas les locataires et que tout qu’un nouvel acquéreur n’aurait aucune obligation monétaire envers eux.

Quelques personnes ont démontré de l’intérêt à en faire l’acquisition. Finalement, Aurèle St-Pierre, de Kedgwick, a avisé les campeurs, par le biais de la page Facebook Sauvons le camping Haché, qu’il était le nouveau propriétaire. La nouvelle a été accueillie avec enthousiasme.

Il ne veut pas commenter, justifiant que la transaction avec le syndic de faillite ne sera officielle que dans environ une semaine. M. St-Pierre s’attend par la suite à rencontrer rapidement les saisonniers.

Le maire de Nigadoo n’avait aucun doute que cette infrastructure allait trouver preneur.

«Il y avait deux ou trois entrepreneurs sérieux, mais c’est sans doute lui qui a fait la meilleure offre. Nous sommes bien heureux du dénouement de la situation. Je n’ai jamais cru que ce camping allait rester vacant pour un an, parce qu’il très fréquenté et tout a été rénové. C’est un plus pour la région et pour le Village. La reprise est bonne aussi pour les magasins autour», affirme Charles Doucet.

Le site a effectivement subi d’importantes rénovations dans les dernières années. Le motel a ouvert ses portes au début des années 1960 tandis que la construction du camping est survenue une dizaine d’années plus tard. Huit chambres et 155 emplacements sont disponibles.