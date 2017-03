Nouveau poste de police: Moncton étudie les propositions

Après des années de surplace, le dossier du nouveau poste de police du Grand Moncton progresse. Plusieurs entreprises se proposent de construire le futur quartier général du service Codiac de la GRC.

Ce nouvel édifice doit être terminé et prêt à accueillir les agents dès 2019. Le coût du projet est estimé entre 35 et 45 millions $, ce qui inclut l’acquisition du terrain, la conception et la construction du bâtiment.

Construit en 1978, le poste de police situé sur la rue Main ne répond plus aux besoins de la force policière. L’idée d’une rénovation a été écartée par les municipalités.

«Le bâtiment est maintenant surpeuplé et ne permet pas des opérations policières efficaces», peut-on lire dans une demande de qualification publiée l’an dernier.

Cette demande de qualification devait permettre d’identifier les constructeurs prêts à s’engager dans un partenariat public-privé. On y apprend que l’entreprise sélectionnée sera celle capable de proposer «le meilleur rapport qualité-prix».

Dans un courriel, la porte-parole de la Ville de Moncton Isabelle LeBlanc précise que six demandes ont été reçues, provenant de cinq entreprises. Atlantic Commercial Properties Inc., EllisDon, Bird Construction / Terra Trust, The Ashford Group et Heritage Resources ont répondu à l’appel.

Les candidatures sont actuellement étudiées par des représentants des trois municipalités du Grand Moncton, du département Codiac et de l’Autorité policière régionale de Codiac.Ce comité d’évaluation choisira les entreprises qui pourront déposer une proposition de projet par la suite.

Aucun emplacement n’a été désigné par la Ville pour le moment. La municipalité demande aux entreprises candidates de proposer une parcelle de terrain.

Les critères imposés quant au lieu sont assez stricts: le futur poste de police devra être visible, situé au centre-ville de Moncton et à une distance raisonnable de Dieppe et Riverview, qui bénéficient également des services du détachement.

Les nouveaux locaux devront répondre à des normes écologiques et offrir suffisamment d’espace pour abriter les 207 employés. L’étude de faisabilité réalisée en 2012 évaluait la superficie nécessaire à 60 000 pieds carrés pour accommoder la croissance des effectifs au cours des 25 prochaines années.

Un stationnement permettant d’accueillir 110 véhicules devra aussi être aménagé.

L’avenir du quartier général de la rue Main est encore flou lui aussi, aucune décision n’a été prise concernant sa reconversion.