Crise du verglas: Une facture de 30 millions $ pour Énergie NB

Les responsables d’Énergie NB ont fait leurs comptes: la crise du verglas leur a coûté 30 millions$. Une représentante de la société d’État l’a révélé dimanche, à Tracadie, lors de la première réunion publique organisée par le gouvernement pour recueillir l’opinion de la population.

En plus de ce montant, Lynn Arsenault, vice-présidente du service à la clientèle, a listé d’autres données chiffrées: 580 poteaux et 150 transformateurs ont été remplacés; au plus fort de la crise, 133 000 clients ont été concernés; le personnel mobilisé d’Énergie NB et ses renforts ont dû rétablir 51km de ligne.

Une tâche d’autant plus ardue que la météo n’a pas aidé les électriciens et autres spécialistes. Dans les jours qui ont suivi la tempête de pluies verglaçantes des 24 et 25 janvier, ils ont été contraints de composer avec le froid, les vents violents et de la poudrerie.

Depuis cet événement climatique atypique, les dirigeants de la société d’État en ont dressé le bilan.

«La glace est la seule raison qui explique la chute des poteaux. La durée de vie d’un poteau est de 60 ans environ. Ceux qui sont tombés étaient vieux d’une trentaine d’années. (…) C’est la plus importante crise de l’histoire d’Énergie NB. Tous les clients de la Péninsule acadienne ont, à un moment donné, été privés d’électricité», poursuit la vice-présidente.

Pour les plus chanceux, les pannes n’ont duré que quelques heures; pour les autres, elles se sont éternisées pendant des jours.

Première assemblée

Une quarantaine de personnes, rassemblée dans la cafétéria de la Polyvalente W.-A.-Losier, ont écouté ce rapport. Autant de citoyennes et de citoyens qui ont enduré cette situation hors normes et qui s’étaient déplacés pour s’exprimer.

«Je suis surpris, je pensais qu’il y aurait plus de monde. Pour tirer les leçons de ce qui nous est arrivé, il est important de recueillir le plus d’avis possible», commente Denis Losier, le maire de la municipalité.

Toutes et tous étaient invités à dire ce qui, selon eux, a fonctionné, ce qui mériterait d’être amélioré si pareille crise se reproduisait et ce qui a été un échec.

Au chapitre des points positifs, les participants saluent l’élan de solidarité et d’entraide que cette crise a suscité. Pendant la crise, près d’une centaine de centres d’hébergement et de réchauffement ont ouvert, majoritairement dans la Péninsule acadienne, qui a été fortement touchée.

Diverses actions gouvernementales, locales et communautaires ont vu le jour pour aider celles et ceux qui en avaient besoin. Mais les personnes sinistrées ne gardent pas toutes un bon souvenir de cet épisode.

«Les autorités ont trop tardé avant d’agir. Elles n’étaient pas prêtes. Il y a eu deux morts et une quarantaine de blessés à cause des intoxications au monoxyde de carbone», souligne Claudette Huard, de Pont-Landry à Tracadie.

«Il y aura toujours du monde pour dire que nous n’étions pas suffisamment préparés. Nous l’étions dans la mesure du possible. Personne ne s’attendait à ça. Ce que je retiens surtout, c’est la capacité que nous avons eue de nous remettre sur pied. Et ça, c’était beau à voir», répond le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Denis Landry.

Manque de communication

Un résidant de la municipalité présent à la réunion de dimanche et qui souhaite rester anonyme dénonce un manque de communication.

«Beaucoup de gens n’étaient pas informés de ce qui se passait. Ç’a été malade. On était livré à nous-mêmes.»

D’autres assemblées similaires auront lieu dans la Péninsule acadienne et dans le comté de Kent d’ici jeudi. Elles sont supervisées par la greffière du Conseil exécutif et chef de la fonction publique.

Celle-ci prévient: «Il n’y a pas encore de conclusions de prises. Nous sommes là pour écouter les recommandations en vue d’améliorer notre planification et faire mieux la prochaine fois. Les changements climatiques nous laissent penser qu’il y aura des prochaines fois.»

Judy Wagner doit rendre son rapport d’ici la fin juillet.

Un exercice pour «calmer la population»

Le processus de sessions publiques entrepris par le gouvernement ne fait pas l’unanimité. Ali Chaisson, le directeur général de la SANB (la Société d’Acadie du Nouveau-Brunswick) était venu en tant qu’observateur, dimanche, à Tracadie.

«Ce à quoi j’ai assisté confirme mes pires impressions», déclare-t-il.

D’après lui, cet «exercice café du monde» n’a pour but que de «calmer la population», de «diffuser l’émotion», et d’«éviter les conflits pour aboutir à un consensus».

«Ça révèle la déconnexion qui existe entre Fredericton et les régions rurales de la province.»

Le directeur général craint qu’aucune action concrète ne voie le jour. Il aurait souhaité une enquête indépendante, en lieu et place de cette «opération de communication».

«Mais, je veux bien laisser la chance au coureur», concède-t-il.

Les prochaines réunions

– Lundi 3 avril, 18h30, hôtel de ville de Richibouctou,

– Mardi 4 avril, 18h30, Club Kimsen à Miramichi,

– Mercredi 5 avril, 18h30, Club de l’âge d’or de Lamèque,

– Jeudi 6 avril, 18h30, Club de l’âge d’or de Bas-Caraquet.