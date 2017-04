Élections en France: «pitoyable et affolant»

Les Français du Nouveau-Brunswick se montrent critiques envers leur pays d’origine. Et ce n’est pas l’actuelle campagne présidentielle qui va les réconcilier avec leur patrie. Elle leur fait perdre leur latin.

C’est l’information numéro 1 en France actuellement, celle qui fait la couverture des quotidiens, ainsi que les gros titres des journaux télévisés et des bulletins radio: dans une vingtaine de jours se déroulera le premier tour de l’élection présidentielle.

Dans la presse et sur les ondes, les candidats distillent leur programme pour remettre le pays dans le droit chemin parce qu’il est, disent-ils, en péril. Ils s’écharpent aussi.

Cette campagne bouscule les codes. Elle fait réagir, y compris au Nouveau-Brunswick où de nombreux Français sont installés.

Qu’ils soient arrivés il y a longtemps ou seulement récemment, tous ceux que nous avons interrogés déclarent suivre l’actualité de leur pays d’origine. Et ce qu’ils apprennent les laisse pantois.

«Je suis effaré, c’est n’importe quoi», commente Pascal Petion, artisan à Edmundston.

«C’est pitoyable et affolant», juge Dominique Denamur, copropriétaire de l’Auberge de la Vallée à Bathurst.

Eux deux et les autres expatriés de la province regrettent que les affaires judiciaires des candidats, les questions d’éthique qu’elles soulèvent et les attaques personnelles dominent les débats, au détriment des questions de fond.

«Les candidats ne font que des calculs politiciens, estime Dominique Denamur. J’aimerais entendre leurs mesures pour la classe moyenne et les petits salaires.»

Cela les renforce dans l’idée qu’ils ont bien fait d’émigrer. Philippe Tisseuil est entrepreneur dans l’aménagement paysager à Petite-Rivière-de-l’Île, près de Lamèque. Il a déménagé dans l’Est canadien il y a 25 ans. Régulièrement, il retourne en France.

«Ce n’est plus mon pays. La dernière fois que j’étais à Paris, j’étais le seul blanc entouré de CRS (policiers d’élite armés, NDLR). Les gens travaillent pour subsister, les loyers sont prohibitifs, les libertés sont brimées. J’ai perdu ma France.»

Dominique Denamur n’est pas plus tendre.

«Quand on regarde les nouvelles à la télévision française, on a l’impression que tout va mal. On nous parle que des problèmes économiques. Tout le monde est agressif.»

En comparaison, la vie au Canada et la politique qui y est menée leur apparaissent sans commune mesure.

«Ce n’est pas parfait, mais le gouvernement de Justin Trudeau défend des valeurs modernes, de diversité et adaptées à la réalité du monde. Je pense aux droits des femmes, au respect des peuples autochtones. La France est en retard, enfermée dans un modèle patriarcal archaïque dans lequel je ne me reconnais pas» affirme Pauline Abel, agente de projets culturels à la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick.

Cette élection place certains Français expatriés dans l’embarras. Pour la première fois de sa vie, Antoine Lamoot ne sait pas pour qui il va voter.

«Je n’ai pas encore fait mon choix, même si je sais qui n’aura pas mon vote, indique le directeur de l’Alliance française à Moncton.

Il reste convaincu que François Fillon, le candidat de droite, porte le meilleur programme, mais son attitude l’a profondément déçu – pour rappel, l’homme politique fait l’objet d’une enquête pour escroquerie aggravée.

«Je le croyais droit et exemplaire.»

Tout comme Pauline Abel et Dominique Denamur, Antoine Lamoot a l’intention d’accomplir son «devoir de citoyen» fin avril et début mai. Il est persuadé que sa voix comptera.

Au contraire, Philippe Tisseuil ne se sent pas concerné.

«Je ne vote plus depuis les années 1990. J’ai encore de la famille là-bas, mais je suis aujourd’hui plus Canadien que Français.»

Pascal Petion aurait voulu participer au scrutin, mais il ne s’est pas inscrit à temps sur la liste électorale du consulat de France, à Moncton.

Le candidat Emmanuel Macron. – Gracieuseté La candidate Marine Le Pen. – Gracieuseté Le politologue Christophe Traisnel, de l’Université de Moncton. – Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue

Une campagne qui illustre bien les mutations du monde politique

Selon Christophe Traisnel, politologue à l’Université de Moncton, la campagne présidentielle française illustre les mutations du monde politique actuel. Elle est aussi révélatrice des caractéristiques culturelles du pays et encore pleine de surprises. Décryptage.

Acadie Nouvelle: Assiste-t-on à une campagne spectacle?

Christophe Traisnel: Il y a un processus de personnalisation des candidats qui s’observe dans les campagnes électorales depuis longtemps maintenant dans les pays anglo-saxons et qui a essaimé dans la plupart des démocraties occidentales. La France a longtemps été l’exception. Ce n’est plus le cas. De la même manière dont on souligne la mondialisation de l’économie, on peut parler de la mondialisation de la culture politique.

A. N.: Une campagne semblable à celle qui a cours en ce moment en France, marquée par les affaires judiciaires des candidats, pourrait-elle se dérouler ainsi au Canada?

C. T.: Ce serait inconcevable. On peut parler de retard, mais en France, les règles éthiques ont moins d’incidence qu’au Canada. L’idée de la corruption est intolérable ici. Elle existe néanmoins. On l’a vu avec la commission Charbonneau au Québec. Sous la mandature de Stephen Harper, des scandales ont éclaté, comme l’affaire Duffy.

A. N.: La montée en puissance de l’extrême droite est-elle inquiétante?

C. T.: L’extrême droite est l’expression de la contestation. Les Français sont des râleurs et des contestataires. Le général de Gaulle disait qu’ils étaient un peuple ingouvernable. Mais c’est aussi une spécificité qui apporte beaucoup de choses positives. On a souvent une vision péjorative du conflit. Il est pourtant important dans une démocratie. Les Français sont très bons dans l’expression du conflit.

A. N.: Quels sont les candidats qui, selon vous, mènent la meilleure campagne?

C. T.: Pour l’instant, c’est Emmanuel Macron. Il parvient à créer un effet d’entraînement avec ces ralliements successifs de gens de droite comme de gauche. L’autre personnalité qui se démarque, c’est Marine Le Pen. Sa campagne est solide. Elle se montre prudente et se place dans une position de contestation du système. La tactique est plutôt bonne. On peut être en désaccord total avec son programme et ses positions, elle n’en reste pas moins très charismatique.

A. N.: Les sondages sont-ils encore un indicateur fiable pour prédire l’issue du vote?

C. T.: On ne peut plus dire qu’une élection est jouée d’avance. Je pense que c’est ce qu’on peut retenir des derniers scrutins: on l’a vu aux États-Unis et en Grande-Bretagne avec le Brexit. Les cas de surprise se multiplient. Un analyste disait récemment que le populisme avait atteint un pic avec la victoire de Donald Trump et qu’il allait maintenant retomber. On n’en sait rien en fait. Tout est encore possible d’ici le premier tour (le 23 avril, NDLR). Il n’y a aucune certitude.

Un millier d’électeurs français au Nouveau-Brunswick

Fin avril, des dizaines de millions de Français seront appelés aux urnes pour nommer leur prochain chef d’État. Parmi eux, un millier d’électeurs auront la possibilité d’exprimer leur voix depuis le Nouveau-Brunswick.

La liste électorale du consulat de France à Moncton compte 1099 inscriptions. En 2012, année de la précédente présidentielle, elle en comportait 829. Cela constitue une hausse de 30%.

Rien n’indique que toutes ces personnes voteront. Il y a cinq ans, la participation au premier tour était de 24% et de 29% pour le second tour.

Les 23 avril et 7 mai, le consulat de France de Moncton se transformera en bureau de vote. Il sera ouvert de 8h à 19h. Pour accomplir leur acte citoyen, les Français concernés devront se présenter munis d’une pièce d’identité.

À la fin du scrutin, les bulletins seront dépouillés et comptabilisés sur place, puis transmis aux autorités françaises pour validation et prise en compte dans les résultats.

Cinq candidats se démarquent

Mi-mars, le Conseil constitutionnel a validé les candidatures de 11 hommes et femmes politiques en vue de la prochaine élection présidentielle en France. Chacun représentant un parti ou un courant.

Selon les sondages, cinq d’entre eux se démarquent, à commencer par Marine Le Pen, du Front national (l’extrême droite). Elle est régulièrement placée en tête des suffrages.

Conformément aux prédictions, elle serait talonnée par Emmanuel Macron. L’ancien ministre de l’Économie de l’actuel président, François Hollande, a lancé l’année dernière son propre mouvement, En Marche, qui se veut de tous bords.

La droite sera incarnée par François Fillon. Dans le même temps, l’ancien premier ministre de Nicolas Sarkozy est soupçonné de fraudes. La justice française l’a dans son collimateur.

De leur côté, Benoît Hamon, du parti socialiste, et Jean-Luc Mélanchon, de La France insoumise, se revendiquent tous les deux porteurs des valeurs de gauche.

Le président de la République dans l’hexagone gouverne pendant cinq ans. Son élection se déroule en deux tours – les 23 avril et 7 mai –, le second se jouant entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix à l’issue du premier.