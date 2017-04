Immigration francophone: la cible loin d’être atteinte au N.-B.

Le député Serge Cormier accompagné des ministres fédéraux Ahmed Hussen et Dominic LeBlanc. - Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Le gouvernement Gallant s’est entendu avec le gouvernement fédéral afin de favoriser l’immigration francophone, actuellement insuffisante pour maintenir l’équilibre linguistique de la province.

En 2016, seuls 17% des immigrants au Nouveau-Brunswick étaient des francophones. Le gouvernement provincial est encore loin de remplir son objectif de faire passer ce taux à 33% d’ici 2020.

24% des nouveaux résidents permanents admis au Programme des candidats du Nouveau-Brunswick parlaient le français. En revanche, seuls 9% des immigrants néo-brunswickois sélectionnés par le programme fédéral Entrée Express maîtrisaient la langue de Molière.

Les ministres fédéraux et provinciaux de l’immigration et de la francophonie étaient réunis jeudi et vendredi à Moncton lors d’un sommet sur l’immigration francophone en milieu minoritaire.

Au terme de la rencontre, le gouvernement fédéral a annoncé une réforme de son programme Entrée Express. À compter du 6 juin, des points supplémentaires seront octroyés aux candidats ayant de solides compétences en français.

Citoyenneté et Immigration Canada sélectionne régulièrement les personnes les mieux classées du bassin de candidats en fonction de leur niveau d’étude, de leur expérience professionnelle et de leurs compétences. Le nouveau système donnera donc un avantage aux candidats francophones qui ne représentaient que 1% des profils en 2016.

À l’avenir, ces candidats pourraient également recevoir des messages les informant des possibilités de s’installer dans les communautés en situation minoritaire, indique Marie-Pier Côté, représentante d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

En novembre 2016, des changements avaient permis aux candidats du programme Mobilité francophone d’obtenir plus de points. Les candidats francophones invités à présenter une demande de résidence permanente proviennent majoritairement de la France (69%), du Maroc (6%), de la Belgique (4%), de l’Algérie (3%) et du Cameroun (2%).

Jeudi, le Nouveau-Brunswick a signé une entente de cinq ans en matière d’immigration avec le gouvernement fédéral. Pour la première fois, celle-ci comporte une annexe qui reconnaît la priorité donnée à l’immigration francophone.

«Cela fait en sorte que lorsque le gouvernement fédéral recevra des demandes de candidats francophones pour notre province, cela ira encore plus vite dans le système», avance le ministre responsable de l’immigration Donald Arseneault.

«Cette année, nous avons bonifié notre budget de 2,4 millions pour l’immigration et on s’attend à atteindre un taux d’immigration francophone de 24%.»

Objectif commun

Si le ministre Arseneault qualifie la rencontre interministérielle d’«historique», ce premier forum sur l’immigration francophone a produit peu de résultats concrets à court terme. En revanche les promesses sont nombreuses, les ministres s’étant engagés à discuter de nouvelles mesures et à organiser un second sommet d’ici un an.

«Ça n’est jamais arrivé qu’on se retrouve autour de la même table pour parler de cet objectif commun. L’ensemble des provinces et le gouvernement fédéral sont engagés à développer un plan d’action concret pour accroître la population francophone au pays», assure le ministre Arseneault.

La tâche n’est pas mince alors qu’Ottawa s’est donné pour cible l’accueil de 4,4% des immigrants accueillis au pays soient des francophones qui s’établissent à l’extérieur du Québec. En 2015, ils ne représentaient que 1,3 % des nouveaux arrivants.

Audrey LaBrie, vice-présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) juge la situation alarmante.

«Nous sommes terriblement loin d’atteindre nos cibles. Nos communautés doivent recevoir l’appui complet des gouvernements et bénéficier d’une attention particulière d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada», dit-elle

Elle rappelle qu’attirer et retenir des travailleurs étrangers n’est pas seulement l’affaire du gouvernement, mais aussi des municipalités, des organismes et des employeurs.

«Nos communautés doivent être invitantes. Les gens choisiront de s’établir où ils se sentent accueillis, respectés et engagés dans la vie culturelle de la communauté.»

Les ministres fédéraux et provinciaux de l’immigration et de la francophonie s’engagent à poursuivre leur collaboration. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Justin Mury passera les prochains jours au Maroc pour promouvoir la vie en Acadie. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Le député Serge Cormier se félicite des améliorations apportées au programme Entrée Express. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Opération séduction au Maroc

La délégation de Destination Acadie s’est tenue en fin de semaine au Maroc pour promouvoir l’immigration au Canada Atlantique. Une vingtaine d’agents d’immigration et de représentants d’organismes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard participent à l’initiative. Le CCNB et l’Université de Moncton sont aussi du voyage.

Leur opération charme d’une semaine les mènera à Rabat, à Tanger, à Casablanca et à Marrakech. Le groupe donnera aux participants un aperçu des possibilités d’études, des opportunités d’affaires en Acadie et des démarches administratives à entreprendre.

L’initiative a connu un succès grandissant depuis cinq ans, témoigne Justin Mury, employé de la SNA et coordinateur de la mission Destination Acadie. Un nombre record de 1850 personnes se sont inscrites cette année.

«L’an dernier, nous avons fait campagne pendant cinq semaines et n’avons pas fait salle comble là-bas. Cette année, avec une campagne ciblée de deux semaines sur les médias sociaux, nous avons dû ajouter des séances et des webdiffusions pour accommoder le plus de monde», s’enthousiasme Justin Mury.