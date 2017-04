«Personne ne mérite de se sentir en danger dans sa propre demeure»

Maryse a frôlé la mort. Son ancien mari a passé la nuit à l’attendre dans les bois à l’extérieur de sa maison, avec un fusil de calibre 22, un marteau, un couteau et les poches remplies de balles. Il voulait en finir avec elle.

Maryse, c’est un nom fictif.

Si son agresseur est aujourd’hui derrière les barreaux, la dame d’une quarantaine d’années craint toujours pour sa vie et celle de ses quatre enfants, meurtris des séquelles de l’attaque.

L’histoire remonte à une quinzaine de mois, alors qu’elle traversait une séparation tumultueuse, marquée de menaces et de violence psychologique.

Un matin, Maryse est sortie à l’extérieur après avoir entendu des bruits louches. Des coups de feu ont été tirés dans sa direction.

Prise de panique, la mère de famille est immédiatement retournée à l’intérieur, en prenant soin de verrouiller la porte derrière elle. Cela n’a pas arrêté l’homme de tirer sur la demeure. Une balle est passée au travers de la fenêtre, près de sa tête.

Son agresseur s’est ensuite introduit de force à l’intérieur du domicile.

«J’ai tenté de lui retirer son arme, puis il a tiré plusieurs coups. Une balle est passée au travers d’une chaise, d’autres ont fait des ricochets au plafond. Ensuite, il m’a poussé par terre et il a tenté de m’étrangler avec ses mains. Je pensais que c’était la fin.»

Heureusement pour elle, l’aîné de la famille n’était pas allé à l’école ce jour-là. L’adolescent âgé de 15 ans a sorti le nez de sa chambre pour apercevoir sa mère en train de se battre pour sa vie.

Sans s’aventurer dans les détails sur ce qui s’est passé ensuite, Maryse affirme qu’elle ne serait pas vivante aujourd’hui sans l’aide de son fils.

«Ironiquement, c’est à cause de cet incident qu’il (son ex-conjoint) est aujourd’hui derrière les barreaux»

Frôler la mort

Pourtant, la situation de Maryse était bien connue des policiers et des travailleurs sociaux, dit-elle. Même si tous les signes étaient là, qu’elle était dans une situation considérée à haut risque de violence conjugale, ces derniers «ne pouvaient pas faire grand-chose».

Il a fallu attendre qu’elle frôle la mort pour qu’elle puisse enfin retrouver un semblant de quiétude.

Mais même si les blessures sont cicatrisées et que les empreintes des doigts de son agresseur autour de son cou se sont effacées, la sombre mémoire de ces événements continue de la hanter.

«Je n’oublierai jamais le sentiment que j’ai éprouvé en serrant mes enfants contre moi sans qu’ils réalisent à quel point ils sont passés près d’être orphelins. Je n’oublierai jamais de voir mon ancien beau père pleurer en tentant de comprendre ce que son fils venait de faire.»

Ce qui lui brise le cœur, c’est savoir ses enfants traumatisés par les événements. Leur vie a basculé à la suite de cette attaque malicieuse.

«Ils me posent des questions qu’aucun enfant ne devrait avoir à poser, et je leur donne des réponses qu’aucun enfant ne devrait avoir à entendre.»

Heureusement, elle n’a pas eu à traverser cette épreuve seule. Elle doit une fière chandelle à ses amis, sa famille, sa communauté, et au Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour, duquel elle continue à ce jour de solliciter des services.

«La route est longue, mais au moins je n’ai pas eu à traverser tout ça seule. Personne ne mérite de se sentir en danger dans sa propre demeure.»

Pas facile de briser le cycle de la violence

La gravité des cas de violence conjugale est en hausse, dans la province. Les victimes sont également plus susceptibles d’être tuées aux mains de leur partenaire qu’auparavant.

C’est le constat de la directrice générale du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour, de Shediac. Il s’agit d’une des tendances en vogue depuis la dernière année, explique Kristal LeBlanc.

Les raisons demeurent nébuleuses, mais les évaluations, elles, ne mentent pas.

«Beaucoup de manipulation, beaucoup de jalousie et, s’il y a de la violence physique, ça va être grave. Il va arracher beaucoup de cheveux de sa tête, par exemple. On remarque aussi un haut taux de risque d’homicide conjugal, la probabilité que si elle retourne le voir elle va se faire tuer.»

En 2016, les intervenants du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour ont effectué 1998 interventions aux quatre coins de la province, allant de Cap-Pelé, à Caraquet, en passant par Bathurst, incluant une personne de l’Alberta et deux autres de la Nouvelle-Écosse.

Le quart du lot (628) sont des victimes de violence, 148 ont été victime d’au moins une agression sexuelle et 532 ont sollicité de l’aide en lien avec des «problèmes émotionnels». Toujours selon le rapport annuel, 1270 femmes et 485 hommes âgés de 19 ans et plus ont bénéficié des services du centre, ainsi que 129 filles et 109 garçons de 18 ans et moins, incluant cinq personnes transgenres.

De ce total, ce sont les femmes de 55 ans et plus qui forment la majorité des personnes violentées. Hormis la forte présence d’une population âgée dans la province, surtout en milieux ruraux, certaines situations récurrentes expliquent cette tendance, poursuit Kristal LeBlanc.

«Soit elle a toujours été dans une relation abusive, mais les enfants sont partis et elle en a assez, alors elle va chercher de l’aide. Il peut y avoir un élément qui vient perturber le couple, comme la maladie mentale ou une perte d’emploi. Il arrive aussi qu’après une séparation, que la femme rencontre un homme abusif sur un site de rencontre par internet.»

Le cycle de la violence est difficile à briser, surtout lorsque les ressources manquent à l’appel. À défaut d’avoir des logements dédiés aux victimes d’abus, le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour doit se tourner vers la location de gîtes et de chalets.

Cela n’est pas sans conséquence.

Des 77 victimes de violence conjugale venues au Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour à la recherche d’une maison de transition au cours de la dernière année, 54 d’entre elles sont restées dans la relation abusive, faute de refuge.

Avec elles, 20 enfants sont retournées dans la maison perturbée par l’abus.

La situation devrait toutefois s’atténuer l’an prochain, avec l’ouverture d’un refuge, à Shediac.

Évalué à 2,5 millions $, le centre de service intégré de deux étages comprendra neuf lits et cinq appartements de deuxième étape à loyer subventionné. Il y aura également des locaux pour permettre aux agents de la GRC d’effectuer des entrevues, ainsi qu’une salle dédiée aux examens médicaux des victimes d’agression sexuelle.

La centralisation des services permettra d’adoucir l’impact des procédures sur les victimes en état de crise, en évitant de les trimballer d’un endroit à l’autre.

La première pelletée de terre doit être soulevée à l’automne.