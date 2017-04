Place de la cathédrale: un projet toujours en développement

La construction de la Place de la cathédrale se poursuit à Moncton. Ce complexe communautaire acadien devrait ouvrir ses portes en décembre 2017 avec près de deux ans de retard.

Après des mois de gestation et de réflexion, c’est en avril 2014 qu’avait été dévoilé un projet visant à transformer le rez-de-chaussée de la cathédrale en un espace pouvant loger divers organismes. L’ouverture des locaux était alors prévue dès le début de 2016.

Aujourd’hui, trois ans plus tard, il y a longtemps que cet échéancier est passé. Le temps file, mais le projet est toujours en développement.

Selon le président de Station Acadie (l’organisme à but non lucratif qui gère ce projet), Romain Blanchard, les travaux au rez-de-chaussée devraient être terminés l’automne prochain. La Place de la cathédrale devrait «probablement» ouvrir ses portes en décembre 2017.

«Je pense que c’est comme dans beaucoup de projets de construction. On a annoncé une première date puis finalement il a fallu un peu plus de temps. Et c’est correct. On a souhaité aussi prendre le temps qu’il fallait pour bien faire les choses», dit-il en entrevue.

Plusieurs étapes du projet ont été franchies au cours des derniers mois. Des plans ont été développés par des architectes en collaboration étroite avec les organismes afin de répondre aux besoins de ces derniers.

«C’est ce qui était intéressant dans ce projet-là, c’est que chacun des organismes, des usagers, a pu travailler sur une feuille blanche en fonction de ses besoins. Chacun des organismes a pu dessiner son espace avec ses employés et dire “nous on aimerait ça et ça et ça.”»

Le projet commence maintenant à prendre forme. Les locaux ont été éviscérés, explique Romain Blanchard.

«Il reste juste les structures qui servent à tenir l’édifice. À partir de là, tout va être reconstruit.»

L’entrée qui permettra d’accéder directement aux bureaux des organismes est en construction sur l’un des côtés de la cathédrale. Un atrium sera construit au cours des prochaines années, mais pas avant que les fonds nécessaires soient obtenus.

Plus d’intéressés que d’espaces à louer

À l’heure actuelle, la Société Nationale de l’Acadie (SNA), la Fédération des jeunes francophones du N.-B. (FJFNB), le Conseil des sociétés culturelles (CPSC) et l’archidiocèse de Moncton ont annoncé qu’ils y éliront domicile.

Selon Romain Blanchard, ces entités n’occuperont pas tout l’espace disponible. D’autres organismes francophones à vocation communautaire ont manifesté de l’intérêt récemment. La liste de locataires devrait donc s’allonger.

«On a des espaces libres, mais on a plus de demandes que d’espaces disponibles. Donc là, on va même devoir faire un choix. En fait, tant mieux, je dirais. C’est un beau problème.»

Même s’il est situé dans la cathédrale, ce projet communautaire est distinct de la campagne majeure de financement qui vise à récolter 7 millions $ afin de financer les travaux de réfection de la cathédrale (toit, fondation, briques, fenêtres, etc.).

La création du complexe communautaire sera financée grâce aux loyers payés par ses locataires.

L’organisme à but non lucratif présidé par Romain Blanchard, Station Acadie (qui regroupe les quatre organismes locataires, l’Université de Moncton et deux membres de la communauté) louera les locaux du propriétaire des lieux, soit l’archidiocèse.

Station Acadie les sous-louera ensuite aux organismes locataires et se chargera d’opérer les espaces communautaires (des salles de réunions).

Les organismes attendent patiemment

Si tout se passe comme sur des roulettes, la Place de la cathédrale ouvrira donc ses portes avant la fin de 2017, soit près de deux ans plus tard que prévu lors du dévoilement du projet en 2014.

Les organismes qui comptent s’y établir attendent patiemment le grand jour sans trop grincer des dents.

«Franchement, on a de plus en plus hâte d’être là. Tout simplement», affirme le directeur général de la FJFNB, Marc-André LeBlanc.

En 2015, sachant qu’il allait éventuellement s’établir à la Place de la cathédrale, l’organisme a déménagé son siège social afin de troquer son bail à terme fixe pour un contrat de location lui donnant plus de marge de manoeuvre.

«On avait prévu le coup,on savait qu’il pouvait y avoir des retards dans un tel projet», dit Marc-André LeBlanc.

Le président de la SNA, Xavier Lord-Giroux, rapporte lui aussi que son organisme attend patiemment de faire ses valises pour aller s’établir à la Place de la cathédrale.

«En ce qui concerne le conseil d’administration, on n’a pas vraiment vu de problème avec ce changement de date là. Ça fait un bout de temps quand même qu’on sait que l’ouverture prévue va être en décembre», dit-il.

Le son de cloche est le même au CPSC. Sa directrice générale, Marie-Thérèse Landry affirme que l’ouverture retardée ne lui a «pas vraiment» donné de fil à retordre et qu’elle et ses collègues ont «vraiment hâte d’aménager dans les nouveaux locaux qui seront mieux adaptés» à leurs besoins.