Les protestations à l’endroit de la CBC n’en finissent plus

Les critiques acerbes à l’endroit de la CBC ne semblent pas vouloir s’estomper, une semaine après la diffusion du premier épisode de la télésérie Canada: The Story of Us.

Le télédiffuseur public et l’entreprise Bristow Global Media qui a produit la télésérie sont depuis accusés d’avoir ignoré le peuple acadien dans l’histoire du pays et de soulever des faits historiques qui sont plus ou moins exacts.

La Société Nationale de l’Acadie (SNA) a joint sa voix à celle de nombreux politiciens, organismes, historiens et simples téléspectateurs et a tenu à son tour à dénoncer l’œuvre documentaire.

«La SNA demande au diffuseur public d’offrir des excuses publiques au peuple acadien à la suite de la diffusion de la télésérie Canada: The Story of Us le dimanche 26 mars dernier, sur les ondes de la CBC», a indiqué Xavier Lord-Giroux, le président par intérim de l’organisme acadien.

«Il est inacceptable que notre diffuseur public ait choisi d’ignorer le rôle que l’établissement de Port-Royal a joué dans l’histoire du Canada. Cette erreur banalise l’importance de l’Acadie dans l’histoire du Canada; des excuses publiques et une correction des faits s’imposent», ajoute-t-il.

Xavier Lord-Giroux trouve déplorable l’absence de mention au sujet de la déportation des Acadiens dans la télésérie de 10 épisodes réalisée dans le cadre du 150e anniversaire du Canada.

«L’histoire acadienne a sa juste place dans le documentaire qui n’est pas assez inclusif», soutient-il.

La SNA dit également se préoccuper de l’utilisation éventuelle de cette série comme outil pédagogique pour les élèves du pays et pour les touristes dans les musées et centres d’interprétations.

Des raisons inacceptables

René Cormier, l’ancien président de la Société Nationale de l’Acadie, trouve lui aussi impardonnable l’omission de l’Acadie dans l’histoire du pays racontée sur les ondes de la CBC.

«C’est sans bon sens. C’est un manque de respect et de connaissance de l’impact des grands évènements historiques qui ont créé le Canada d’aujourd’hui. La fondation de l’Acadie a été instrumentale dans la création du pays et de l’identité nationale du Canada», affirme le sénateur acadien.

Comme plusieurs, René Cormier balaie du revers de la main les explications de la CBC qui a affirmé que l’histoire du Canada ne pouvait pas être exhaustive en seulement 10 épisodes et les références à la ville de Québec comme étant la première colonie européenne permanente.

«Ce sont des raisons inacceptables. La solution serait certainement d’ajouter des informations qui permettent de souligner dans la série l’importance de l’Acadie dans la fondation de ce pays», soutient-il.

«Si c’est impossible pour la CBC de retourner en studio et de refaire la production, le diffuseur public devra trouver une manière de faire en sorte que les Canadiens de toutes origines puissent avoir une meilleure connaissance de l’Acadie», a indiqué René Cormier.

Diffusé dimanche soir, le second épisode de la controversée série Canada: The Story of Us se transporte en 1777.

Intitulé Hunting Treasure (1777-1793), l’épisode portait principalement sur le commerce des fourrures et l’importance des ressources naturelles sur l’économie canadienne à cette lointaine époque.