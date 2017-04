Déménager la bibliothèque de Moncton coûterait plus de 5 millions $

Le groupe MH Renaissance propose le déménagement de la bibliothèque publique de Moncton de la rue Main au premier étage de l’école Moncton High. Une étude indépendante pointe les nombreuses difficultés techniques du projet.

Deux projets sont encore en lice pour donner une nouvelle vie à l’école. Un projet privé a été présenté par les entreprises Bird et Terra Trust. Aucun détail n’a été communiqué publiquement jusqu’à présent, ce qui frustre plusieurs conseillers.

Le groupe MH Renaissance propose lui de transformer l’ancienne école Moncton High en un centre culturel au coût de 21,3 millions $.

Au coeur du projet MH 35, le déménagement de la bibliothèque est l’objet d’une controverse. La Ville de Moncton a commandé une étude de faisabilité auprès de la firme Northland Design Studio.

Dévoilée lundi soir, elle estime le coût du déménagement à 4 660 000 $, sans la TVH.

L’équipe de consultants conclut qu’il y a suffisamment d’espace au rez-de-chaussée de l’école (41 328 pieds carrés) pour répondre aux besoins actuels de la bibliothèque (36 000 pieds carrés). Les plans prévoient une extension de 11 000 pieds carrés qui offrirait l’espace nécessaire aux amoureux de la lecture.

En revanche, l’étude explique que l’édifice historique comporte de nombreux obstacles à l’aménagement d’une bibliothèque.

«Les caractéristiques de l’ancienne école constituent un défi à l’aménagement de l’espace de la bibliothèque et imposent des contiguïtés fonctionnelles: nombreuses colonnes, cages d’escaliers et énormes murs de pierre.»

Les auteurs ajoutent que l’aménagement d’aires de chargement entraînera des coûts importants et que les possibilités d’agrandissement et de modernisation seront limitées. La nouvelle configuration de l’espace pourrait obliger la bibliothèque à revoir une partie de sa programmation.

L’étude donne donc des billes aux opposants au déménagement. La direction de la bibliothèque estime que le bâtiment offrira un espace plus éloigné du centre-ville et moins fonctionnel, avec moins de places assises, moins de place pour les collections.

«Le principal problème est que l’espace n’est pas adapté à une bibliothèque moderne et publique. Ça ne permettra pas à nos employés de continuer à offrir les services qu’on a aujourd’hui parce que ce n’est pas conçu comme un espace large et ouvert», fait valoir Diane Ross, la présidente de la commission de la Bibliothèque publique de Moncton.

Giovanni Corazza assure qu’il est possible d’aménager une bibliothèque moderne dans un bâtiment ancien. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

MH Renaissance défend son projet

Le groupe MH Renaissance avait évalué le coût du déménagement à 2,2 millions $. Bénévole et promoteur immobilier, Giovanni Corazza juge que l’estimation proposée par les consultants n’est pas réaliste.

«Ça fait deux ans qu’on travaille sur les chiffres, on a des plans plus détaillés. Notre estimation inclut des designs terminés et les prix du marché.»

M. Corazza estime que l’école patrimoniale n’est pas incompatible avec une bibliothèque moderne.

«Il y a des milliers d’exemples d’édifices historiques où on a des opérations modernes. Je suis déçu que les gens de la bibliothèque aient passé beaucoup de temps à analyser les briques et le plancher plutôt que le contenu du projet. C’est une opportunité d’amener la bibliothèque aux standards de 2017.»

Un autre représentant du groupe, Joe Tippett, ajoute que l’installation d’entreprises dans les locaux de la Croix-Bleue où se situe la bibliothèque, ferait gagner à la Ville 2,5 millions $ en taxes foncières sur 10 ans.

«Est-ce qu’on devrait laisser une propriété construite par nos ancêtres à un groupe de Saskatchewan (Terra Trust)? Nous sommes un groupe de gens qui veulent la sauver, pas un groupe privé qui va prendre l’argent et l’emporter», lance-t-il.

La municipalité n’a pas encore décidé de donner son aval à l’un ou l’autre des deux projets. La province reste propriétaire de l’édifice et du terrain. Elle continue de payer le chauffage et l’électricité pour maintenir le site en état. C’est donc elle qui aura le dernier mot.

Le mois dernier, MH Renaissance avait indiqué son intention d’aller de l’avant «avec ou sans la bibliothèque», expliquant que le secteur privé s’intéresse beaucoup au projet.

«Nous avons toujours dit que notre préférence quant à la contribution de la Ville de Moncton serait la relocalisation de la bibliothèque. Nous avons également toujours indiqué qu’il ne s’agit pas d’un facteur de rupture», précise le président Denis Cochrane.