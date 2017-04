Droit à l’information: un projet de loi contesté

Les modifications à Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée proposées mardi par le gouvernement Gallant ne font pas l’unanimité.

Les amendements doivent notamment faciliter l’échange d’informations personnelles entre les ministères. Par ailleurs, le traitement des demandes d’accès à l’information sera désormais centralisé et assuré par le Conseil du trésor.

Le président du Conseil du Trésor, Roger Melanson, estime que cette mesure est devenue nécessaire en raison d’un volume plus important de demandes. Plus de 1 160 demandes d’accès à l’information ont été déposées en 2015-2016, soit 370 de plus qu’en 2010-2011. La plus grande partie de ces demandes provient de députés de l’opposition, viennent ensuite les médias puis le grand public.

«Ces amendements vont nous permettre de réagir aux demandes de façon plus ouverte et transparente, et de rendre la gestion de l’information par les organismes gouvernementaux plus efficace et coordonnée», déclare Roger Melanson.

Le gouvernement aura désormais 30 jours ouvrables au lieu de 30 jours pour répondre aux demandes de renseignements.

Plusieurs recommandations proposées en 2015 au terme de consultations publiques n’ont finalement pas abouti. L’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) demandait le droit de facturer toute demande d’accès à l’information à ses requérants.

«Ce serait un incitatif pour proposer des demandes plus précises, éviter les demandes vagues qui peuvent demander beaucoup de temps et de ressources administratives aux municipalités», explique la chargée de projet de l’AFMNB.

Le ministre Melanson assure que le traitement des demandes d’information et la communication des renseignements resteront sans frais. Les provisions qui permettent au gouvernement de facturer des frais aux demandeurs n’ont cependant pas été retirées de la Loi.

Le rapport de 2015 proposait que la loi autorise les organismes publics à décider d’elles-mêmes de rejeter les demandes qu’elles jugent frivoles, vexatoires ou déraisonnables. Il n’en sera finalement rien .

La décision rassure le président de l’Association acadienne des journalistes (AAJ). Mathieu Roy-Comeau. Il juge cependant que la province a manqué une occasion d’améliorer la transparence et la reddition de comptes dans la gestion des affaires de la province.

Pour Mathieu Roy-Comeau, le projet de loi ne prévoit rien pour renforcer l’accès à l’information.

«L’interminable liste d’exceptions qui permet au gouvernement de refuser bon nombre de demandes d’accès à l’information tout à fait légitimes demeure intacte. Ça signifie qu’un très large éventail de renseignements d’intérêt public vont demeurer inaccessibles pour les journalistes et pour le public en général »

Il voit d’un mauvais oeil la décision du gouvernement de centraliser la gestion des demandes d’accès à l’information.

«Le gouvernement semble vouloir resserrer le contrôle des informations au sommet de la pyramide en ajoutant une couche supplémentaire de bureaucratie. Le risque d’intervention du côté politique prend de l’ampleur. La gestion des demandes d’information devrait plutôt relever uniquement des fonctionnaires indépendants», avance M. Roy-Comeau.

Le chef du Parti vert David Coon s’inquiète lui aussi d’une plus grande centralisation et dénonce la prolongation des délais pour obtenir des réponses.