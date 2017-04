Pénurie «inquiétante» de main-d’oeuvre dans les usines

Alors que les pêches au crabe des neiges et au homard approchent à grands pas au Nouveau-Brunswick, plusieurs usines de transformation peinent à embaucher assez d’employés pour traverser la saison.

Le nombre d’avis d’emplois vacants dans les usines de transformation grimpe en flèche dans les pages de l’Acadie Nouvelle depuis quelques jours. Dans l’édition de samedi, huit usines de transformation ont affiché des postes disponibles dans la section Carrières.

Certaines usines, comme Bolero Shellfish, ont moins d’employés qu’ils en avaient à pareille date l’an dernier. Avec des débarquements de homard et de crabe des neiges à la hausse, la situation est «inquiétante», selon le directeur des opérations de Bolero, Serge Haché.

«Les usines dans la Péninsule et dans le Sud-Est sont pas mal toutes dans le même bateau.»

«Vous ouvrez l’Acadie Nouvelle et chaque jour vous voyez Westmorland Fisheries, Pêcheries de chez-nous, Bolero Shellfish, Pêcheries Bas-Caraquet, Ichiboshi, Produits Belle Baie, l’ACPI à Lamèque, Pêcheries Belle Île, Miscou Seafood… Toutes les usines recherchent de la main-d’oeuvre.»

La problématique ne date pas d’hier. Depuis des années, l’âge moyen de la main d’oeuvre est en croissance – elle a dépassé 55 ans dans la Péninsule acadienne selon M. Haché -, et les transformateurs n’arrivent pas à recruter les jeunes travailleurs.

Les employés potentiels de la nouvelle génération choisissent souvent le travail dans l’Ouest – où les salaires sont plus élevés – ou suivent une formation postsecondaire afin de mener une carrière dans les métiers.

«On a créé beaucoup de produits académiques. On a des avocats, des docteurs, des secrétaires et des gens qui font des maîtrises en quoi que ce soit. Et c’est bien. Mais de l’autre côté, on n’a pas valorisé l’industrie de transformation. La majorité des usines sont au salaire minimum», affirme Rodolphe LeBreton, propriétaire de l’usine de transformation de crabe Pêcheries Bas-Caraquet.

Selon lui, il y a un déséquilibre dans la distribution des revenus provenant de la pêche. Si plusieurs emplois dans l’industrie sont plus rentables, le salaire des employés d’usines traîne la patte.

«On me dit qu’un capitaine de bateau dans le homard peut se faire de 150 000$ à 200 000$ en six semaines. On entend qu’un pêcheur de crabe semi-hauturier peut aller chercher des ressources, cette année, pour environ 600 000$ à 700 000$ en six semaines. On nous dit qu’un homme de pont est payé à environ 40 000$. Si on veut des travailleurs sur les quais, des hommes pour décharger les bateaux, ils veulent tous avoir un gros timbre: 1000$ par semaine.»

«Et pour quelle raison s’attend-on que le monde dans les usines va travailler pour un salaire minime? Ça ne peut pas marcher.»

En janvier, M. LeBreton avait menacé de sous-traiter sa transformation du crabe en Asie, où le travail se ferait à meilleur marché. Il y a eu un revirement de situation depuis et le propriétaire d’usine affirme qu’il n’a maintenant «pas de problème à avoir du monde».

«Vous savez, l’Alberta et Fort McMurray ont réussi à attirer des gens de la grandeur du monde. Lorsqu’on paiera un salaire qui attirera le monde, on aura du monde. Et lorsque les gens évalueront qu’ils ne peuvent pas gagner une vie… à 5000$ ou 6000$ par année, qu’est-ce que vous faites avec ça? C’est là le problème.»

La demande d’employés étant plus élevée, plusieurs usines ont haussé leurs salaires. Des publicités d’usines dans l’Acadie Nouvelle annoncent des salaires de base de 13$ ou 14$ l’heure, avec possibilité de bonis. Certaines mentionnent que leurs employés touchent, en moyenne, entre 17$ et 22$ l’heure.

Le salaire minimum au Nouveau-Brunswick est de 11$ l’heure.

Plusieurs usines comblent une partie du manque de main-d’oeuvre en embauchant des employés via le programme des travailleurs étrangers temporaires du gouvernement fédéral. L’ancien gouvernement de Stephen Harper avait durci les règles du programme, laissant entendre qu’il coûtait des emplois aux Canadiens.

Le gouvernement de Justin Trudeau a assoupli certaines règles. Les propriétaires d’usines de transformation estiment cependant qu’il faut en faire davantage. Certaines revendiquant un programme qui répond spécifiquement au secteur de la transformation des fruits de mer.

Des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail

En plus d’augmenter les salaires, plusieurs gérants d’usines de transformation tentent d’améliorer les conditions de travail des employés.

«En haussant les salaires, il y a une certaine clientèle qui sera plus disposée à venir travailler. Pour d’autres, il y a une question de conditions de travail. C’est quand même un travail difficile, où tu es debout pendant plusieurs heures d’affilée dans des conditions humides. Ce n’est pas fait pour tout le monde», explique Serge Haché, directeur des opérations chez Bolero Shellfish.

Pendant la saison de pointe, la pression sur les travailleurs d’usines atteint son apogée. Comme plusieurs espèces doivent être transformées vivantes, le travail doit être accompli dans un délai rapide.

Des usines tentent de trouver des moyens de limiter le nombre d’heures ou de jours travaillés de façon consécutive.

«Les usines doivent parfois faire face à des situations intenses de capture, où la ressource doit être transformée dans les plus brefs délais. Il faut y avoir un respect pour les employés, pour éviter de les faire travailler des 15 ou 16 heures en ligne, 7 jours sur 7. Ça implique entre autres une collaboration avec les pêcheurs.»

Des usines proposent comme solution l’automatisation de certaines étapes de la transformation et l’embauche de travailleurs étrangers temporaires.

Au problème de la pénurie de main-d’oeuvre s’ajoute une augmentation de la demande du service de transformation. Les débarquements de homard au Canada et aux États-Unis haussent de façon exponentielle depuis des années. De plus, un comité du ministère des Pêches et des Océans a tout récemment recommandé le quota du crabe des neiges le plus élevé de l’histoire.