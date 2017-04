Cryogénisation: un jeune scientifique expérimente sur son propre sang

Tout ce qu’il manquait à Adrien, ce sont de vrais organes afin de pousser plus loin ses expériences sur la cryoprotection des cellules humaines lors de la cryogénisation.

Le 7 avril, Adrien Bouhtiauy présentera son projet Une méthode prometteuse pour la conservation d’organes avant transplantation lors de l’Expo-sciences provinciale à Shippagan. Il sera l’un des trois représentants de la polyvalente la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston et fera partie de la trentaine de délégués du District scolaire francophone du Nord-Ouest.

Avec son projet primé sur la scène régionale, il démontre qu’il est possible de maintenir en vie des cellules humaines lors de la cryogénisation, et ce, en leur ajoutant une concentration suffisamment élevée de cryoprotecteurs comme le glucose et le glycérol, deux produits qui leur permettent de survivre au gel.

Selon les données scientifiques, un organe humain doit être transplanté de 6 à 12 heures après son prélèvement. Il est prouvé que si un organe est congelé, ses cellules meurent et il ne sera plus fonctionnel.

Sa démarche avait pour but de vérifier si la présence de cryoprotecteurs pouvait permettre de maintenir en vie un organe durant la congélation afin de le conserver plus longtemps avant une éventuelle transplantation.

Dans le laboratoire du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Edmundston, sous la supervision de Mathieu Doucet, il a reproduit des expériences effectuées par des chercheurs à partir de prélèvements de son sang. Il aurait préféré le faire sur des organes humains, mais cela était impossible.

Du glucose et du glycérol ont été ajoutés aux cellules de son sang afin de constater ce qui se produirait durant la cryogénisation. À une concentration suffisamment élevée, elles sont demeurées en vie.

Par osmose, l’eau à l’intérieur des cellules s’est retirée pour geler à l’extérieur.

«Plus on augmentait les concentrations de glucose et de glycérol, plus on améliorait le taux de survie des cellules qui est passé de 21% à 87%. Ça ressemble au phénomène de la grenouille des bois qui dort tout l’hiver à des températures de moins 15 degrés Celsius. Puis son coeur se remet à battre et elle reprend vie au printemps parce qu’elle a accumulé du glucose dans ses organes», a indiqué l’élève de 11e année.

Selon ses recherches, il y aurait annuellement plus de 100 000 transplantations d’organes dans le monde et environ 600 demandes dans la province de Québec.

«De nombreux organes sont perdus parce qu’ils ne sont pas transplantés à l’intérieur de ce délai. Le but ultime aurait été de pouvoir faire l’expérimentation sur de vrais organes. Mais ça aurait pris des équipements vraiment sophistiqués pour pouvoir le faire», a ajouté le jeune Bouhtiauy.

Avec ce projet, il espère se démarquer sur la scène provinciale pour obtenir son laissez-passer pour l’expo-sciences nationale qui se déroulera dans quelques semaines à Régina. Adrien a obtenu ce privilège de se faire valoir sur la scène canadienne lorsqu’il était en huitième année.

Il dit avoir participé à l’expo-sciences depuis ses débuts dans le système scolaire.

Adrien aimerait bien devenir chercheur ou radiologiste.