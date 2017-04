École Marie-Gaétane: rénovations majeures dès cet été

Les élèves et le personnel des écoles Écho-Jeunesse et Marie-Gaétane ont enfin pu avoir un aperçu de ce à quoi ressemblera leur nouvel établissement une fois agrandi, rénové et modernisé.

«Ceci sera votre nouvelle école! Ce sera à vous maintenant de la façonner à votre image.»

C’est sous les applaudissements des élèves des deux écoles que le député de Restigouche-Ouest, Gilles LePage, a dévoilé mardi l’image conceptuelle de l’école Marie-Gaétane une fois ses rénovations majeures (9,3 millions $) terminées.

On se rappellera que le gouvernement provincial avait donné son aval à ce projet d’école communautaire qui consiste à regrouper sous un même toit tous les élèves – de la maternelle à la 12e année – de ce secteur du Restigouche-Ouest.

Les travaux s’effectueront autour de l’école secondaire actuelle, ce qui implique du coup l’abandon et la démolition de l’école primaire (Écho-Jeunesse).

«Ce projet, c’est une fierté scolaire et communautaire. On est triste d’un côté de devoir démolir une école (Écho-Jeunesse). On met fin à son histoire, mais on en commence une nouvelle. C’est donc très encourageant à mes yeux. On a une bonne raison d’être heureux ici aujourd’hui à Kedgwick», estime M. LePage.

Président du Conseil d’éducation du district scolaire francophone Nord-Ouest, Richard Landry avoue quant à lui avoir hâte d’assister à la première pelletée de terre, ce qui devrait en principe avoir lieu dès le début de l’été.

«Je suis heureux de voir la photo, mais je le serai encore plus lorsque je verrai les pelles», dit-il.

Les travaux de modernisation s’échelonneront sur près de deux ans, soit jusqu’au printemps 2019. Parmi les rénovations au programme, notons l’agrandissement du gymnase, l’amélioration de la bibliothèque et l’ajout de classes. Les lieux seront également plus accessibles pour les personnes à mobilité réduite, contrairement à l’école Écho-Jeunesse qui ne possède pas d’ascenseur.

«On parle d’infrastructures plus adéquates pour l’éducation de nos enfants, soutient pour sa part Steeve Savoie, conseiller scolaire. L’école Écho-Jeunesse a fait son temps. On se doit de garantir à nos jeunes un environnement sain et stimulant, des infrastructures adéquates. C’est tout ça que ce projet va nous apporter.»

Les travaux s’effectueront durant l’année scolaire des deux établissements. Faute d’espace, les élèves d’Écho-Jeunesse ne seront pas transférés à l’école Marie-Gaétane dès le départ, ce qui fait que la démolition de leur école ne surviendra qu’à la toute fin du processus.

«Les travaux vont demander une certaine logistique. Ce ne sera pas toujours évident, mais ça se fait ailleurs. À Grand-Sault, par exemple, il y a des rénovations qui se font durant les heures de classe et on garde les travaux majeurs une fois que les élèves ont quitté l’école. Ce sera une adaptation, mais on est prêts», souligne M. Landry.

Voici ce à quoi ressemblera l’école Marie-Gaétane de Kedgwick une fois les rénovations de 9,3 millions $ terminées. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Soulagement

Présents dans la salle, plusieurs parents semblaient soulagés de voir le projet progresser, l’engagement financier de la province datant de plus d’un an déjà (février 2016).

«On a déjà vu des projets être annoncés ici et ne jamais se concrétiser. Ça fait donc du bien de voir que les plans sont prêts et que les travaux vont débuter cet été. On est soulagé, car c’est un projet important pour toute la communauté et on s’est battu pour l’avoir», exprime Éric Gagnon, président du comité parental d’appui à l’éducation de l’école Marie-Gaétane.

Un pincement au cœur de savoir qu’il faudra toutefois démolir l’école primaire? «C’est certain, mais en même temps, elle est désuète. Mon père de 62 ans a fréquenté cette école à l’époque et c’est le même revêtement de sol que l’on retrouve toujours aujourd’hui. Je crois qu’on était vraiment dû», ajoute pour sa part Annick Gagnon, présidente du CPAÉ de l’école Écho-Jeunesse.