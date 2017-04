Une garderie dénonce le danger qui guette de jeunes enfants

Jugeant que de jeunes enfants prennent des risques en traversant quotidiennement la chaussée menant à leur halte scolaire, la direction du Centre de soins et éducation Mickey & Minnie réclame le droit à un service de transport scolaire.

Avec l’appui de nombreux parents, la directrice de la garderie s’est adressée au District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO) afin que celui-ci lui accorde la permission d’utiliser un autobus scolaire pour assurer le transport des enfants en toute sécurité.

Mylène Bourgoin explique que les enfants et les éducatrices qui les accompagnent avaient auparavant l’habitude de passer sur un terrain privé afin de se rendre à la halte de l’école régionale de Saint-André.

Afin d’éviter d’éventuels ennuis avec son assureur, le propriétaire ne veut désormais plus que les enfants et les éducatrices utilisent son terrain.

Depuis, les marcheurs empruntent le Chemin de l’Église sur une distance d’environ 400 mètres avant d’arriver à la halte scolaire, après les heures de classe.

«Nous devons traverser le chemin pour nous rendre à la garderie et il y a une grosse courbe et la visibilité est presque nulle, ce qui est très dangereux pour les enfants. De plus, il n’y aucun passage piétonnier pour traverser la rue», explique Mylène Bourgoin dans sa missive adressée au DSFNO.

Selon la politique du District scolaire, les élèves qui ont droit au transport le matin et à la fin de la journée sont ceux qui demeurent à plus d’un kilomètre de l’école, et ce, pour les élèves de la maternelle à la 12e année.

Toutefois, à l’intérieur du rayon limite, le transport est possible pour les jeunes qui doivent emprunter une zone considérée à risque en raison des conditions de circulation, de la topologie du terrain, de la densité de la circulation ou des conditions de marche et de traversée des artères.

«On voudrait obtenir la permission d’utiliser l’autobus qui est pratiquement vide à 13h30, seulement sept enfants prennent place à bord de cet autobus qui passe tout juste à côté de la garderie», précise Mylène Bourgoin.

Celle-ci déplore le refus du district scolaire de fournir ce service de transport scolaire et de considérer l’intersection comme étant dangereuse pour la dizaine de jeunes qui fréquentent la halte scolaire.

«Les enfants n’ont même pas le droit de traverser la chaussée à cet endroit, il n’y a pas de passage pour piétons. Plus dangereux que ça, tu traverses carrément l’autoroute!», illustre l’éducatrice.

Au DSFNO, on affirme que la politique d’admissibilité au transport scolaire a été créée afin d’assurer la sécurité de tous les élèves et que les demandes d’admissibilité qui lui sont adressées sont soigneusement étudiées.

«Le Centre de soins et éducation Mickey & Minnie n’est pas desservi par notre service de transport, parce qu’il est situé à l’intérieur d’un rayon d’un kilomètre de l’école Régionale-de-Saint-André et que le trajet que doivent emprunter les enfants n’est pas considéré comme étant à risque», a expliqué Julie Poulin, la porte-parole du district scolaire.

«Il est notamment situé dans une zone scolaire munie d’un trottoir où la vitesse maximale permise pour les automobilistes est de 50 km/h. Des panneaux de signalisation à cet effet sont en place», a ajouté la représentante du DSFNO.