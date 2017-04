Trois chasses à l’as en même temps au Restigouche-Ouest!

Le conseil d'administration de la radio communautaire Route 17 et la gagnante de sa chasse à l'as, Gyulaine Fournier. - Gracieuseté: Route 17

Moins d’un mois après que le gros lot de sa chasse à l’as fut remporté, la radio communautaire Route 17 revient à la charge. Mais cette fois, elle ne sera pas la seule à solliciter l’argent des joueurs sur le territoire.

La première chasse à l’as de Route 17 a connu un certain succès. Elle s’est terminée il y a quelques semaines à mi-chemin du paquet, permettant du coup à la gagnante d’empocher un montant de 84 491 $ et à la radio d’engranger au total un peu plus de 120 000 $.

Certes, ce profit est loin centaines de milliers de dollars générés par les chasses à l’as de Dalhousie et Lamèque – deux loteries dont le gros lot a dépassé le plateau du million –, mais il s’agit tout un montant non négligeable pour CFJU-FM qui traverse une période financière difficile.

«Cet argent, ça nous a fait beaucoup de bien. Ça nous permet de respirer un peu plus librement», explique Daniel Huard de Route 17.

Dans ce contexte, la radio du Restigouche-Ouest a cru bon de battre le fer pendant qu’il était encore chaud. Le premier tirage aura ainsi lieu mercredi. Le format sera toutefois différent. «La vente des billets et le tirage ne se feront pas dans une salle. Les gens pourront plutôt acheter leurs billets à l’avance à l’intérieur de points de vente désignés les jours précédents le tirage. Celui-ci aura lieu, quant à lui, le mercredi matin sur nos ondes vers 9 h. Le détenteur du billet gagnant aura jusqu’à 13h pour s’identifier puis il devra venir à la station pour 18h afin de piger sa carte en direct durant l’émission du retour», explique M. Huard.

Ce qui risque de compliquer quelque peu les choses par contre, c’est qu’il y a actuellement deux autres chasses à l’as similaire dans le secteur, soit une au profit de la future salle multifonctionnelle de Saint-Quentin, et l’autre au Musée forestier de Kedgwick.

Trois chasses à l’as, trois causes différentes, mais un même bassin de population d’environ 6000 personnes. Ça ne risque pas de diluer l’intérêt des participants?

Les trois chasses ne risquent-elles pas…de se tirer dans le pieds?

«Nous aurions aimé que ça se passe différemment», avoue M. Huard, précisant que la radio avait indiqué son intérêt à recommencer une nouvelle chasse dès le gros lot tiré.

«J’ai lu beaucoup de commentaire négatif au sujet de notre chasse. Certains nous trouvent avares, estiment qu’on devrait laisser la chance aux autres. Mais ce qu’il faut comprendre, c’est qu’en ce moment, ce sont les recettes de la chasse à l’as qui font vivre la radio. C’est un service public dispendieux à faire fonctionner, et nous sommes déjà à court d’employés. On peut aller chercher des revenus en publicité, mais c’est relativement limité compte tenu de notre population et de notre bassin d’entreprises», indique-t-il.