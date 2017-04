Chasse à l’as: tension et excitation au moment du tirage

Qu’est-ce qui se passe dans la tête d’un individu qui, grâce à une loterie, peut devenir millionnaire, du jour au lendemain? Pour le comprendre, rencontre avec les derniers gagnants de la Chasse à l’as de Lamèque. Nous les avons suivis lors du fatidique tirage de cartes qui aurait pu changer leur vie.

Un mélange de tension sourde et d’excitation est palpable en ce mercredi matin, au presbytère de Lamèque. Dans une salle, une petite foule compacte de personnes entoure une grande table en bois.

Elles ont les yeux rivés sur le père Patrick McGraw qui dispose sur le dessus un paquet de cartes à jouer. Sonia Guitard, de Madran près de Petit-Rocher, lui fait face.

Encore quelques secondes et elle devra tendre la main pour en désigner une. Un choix anodin qui peut lui rapporter gros: 1,2 million $. Sonia et ses amis – ils sont 10 en tout – ont constitué un groupe.

Depuis le lancement de la Chasse à l’as de Lamèque à la rentrée dernière, ils achètent des billets chaque semaine avec, à l’instar de tous les participants, le rêve fou de décrocher la timbale. Cela ne leur fait pas perdre la tête.

«On est quatre couples et deux célibataires à jouer. On se limite à 20$. Ça fait 120$ en tout. On s’interdit (d’acheter) plus», révèle Gloria Chiasson, de Bathurst.

La chance leur a souri. Ils avaient le numéro gagnant qui a été pigé mardi soir. Parce que c’est Sonia qui avait acheté les billets de cette semaine, le groupe lui a assigné la lourde tâche de prendre une carte parmi les 19 restantes.

En cet instant précis, la bande de la région Chaleur n’a qu’une seule envie: voir apparaître le fameux as de cœur. Elle nous le confiera plus tard, Sonia Guitard perd soudain le sens des réalités.

«J’étais nerveuse. Y a eu un vide dans mon esprit. J’ai aperçu une carte qui me semblait cachée sous les autres. Je l’ai dégagée machinalement.»

Elle la retourne en un millième de seconde qui dure une éternité. Pas de rouge, pas de cœur, mais un 3 de trèfle. Sonia soupire. Elle est «un peu déçue», avoue-t-elle. Ses amis, non. À défaut d’avoir raflé le gros lot, le groupe repart tout de même avec la somme de 108 093$ à se partager.

«Ça aurait été beau de gagner le million. On aurait fini de payer la maison, notre voiture, nos dettes et on aurait fait la fête, mais ce n’est pas grave. On fera la fête pareil», déclare Maurice Chiasson, le mari de Gloria.

Ils gardent le sourire et ne regrettent rien.

«Ç’a été beaucoup d’émotions en peu de temps. Dieu a décidé pour nous», théorise Julie Ferron, de Petit-Rocher.

S’ils sont repartis avec un chèque d’un montant moins important que celui auquel ils pouvaient prétendre, ils affirment qu’ils continueront de jouer à cette chasse à l’as.

«On fait ça ensemble depuis le début. Ça nous rassemble», souligne Sonia.

Ils vont devoir patienter un peu, tout comme les fidèles du rendez-vous. La loterie de la paroisse de Lamèque s’arrête pendant deux semaines, en raison des fêtes pascales. La vente des billets reprendra le 19 avril, en vue du prochain tirage qui aura lieu le 25 au soir.

«Le monde s’est réapproprié le presbytère»

Les gagnants hebdomadaires de la Chasse à l’as de Lamèque ne sont pas les seuls à se montrer fébriles. Le père Patrick McGraw et les organisateurs reconnaissent l’être tout autant qu’eux.

«On fait plaisir à des gens, c’est beau à voir. Cette loterie a une utilité pour la paroisse, mais aussi pour la communauté», commente le curé.

La Chasse à l’as attise les convoitises et génère des retombées économiques non négligeables. Selon ses responsables, elle recrée aussi du lien social entre les gens, également entre la population et l’Église.

«Le monde s’est réapproprié le presbytère. Ils ne viennent pas seulement acheter des billets, ils viennent, parler, se confier. Ils nous connaissent maintenant. Ça a rétabli un dialogue», observe Gaëtanne Beaudin-Roussel, comptable à la paroisse.

Le père McGraw conclut: «On assiste à un nouvel élan des gens envers l’Église qui est redevenue pour eux un lieu de vie et d’accueil. On est en plein dans notre mission de les aider.»