Le Domaine des Bâtisseurs tente de régler ses problèmes

Le Domaine des Bâtisseurs d’Edmundston retient les services d’une consultante indépendante afin de mieux encadrer les soins infirmiers et de définir plus précisément les rôles des différentes professions à l’intérieur de l’établissement.

La qualité des services aux patients a été décriée à quelques reprises depuis l’ouverture du Domaine des Bâtisseurs en décembre 2015.

Depuis deux mois, une firme indépendante, Groupe Excellence Conseil, réalise une étude afin d’évaluer le fonctionnement de l’établissement dans le but d’améliorer l’efficacité des procédés d’intervention auprès des résidants.

Il y a deux semaines, les services d’une consultante, Jacynthe Bérubé, ont aussi été retenus afin de s’attarder à l’encadrement des soins infirmiers.

«C’est un pas de plus que fait le Domaine des Bâtisseurs pour améliorer les services. Si la consultante décèle que des réglages peuvent être apportés au chapitre des soins infirmiers, ça sera corrigé dans l’immédiat. Chacun doit réaliser ses responsabilités et prendre les décisions en conséquence, de façon à ne pas refiler les situations problématiques à quelqu’un d’autre», a indiqué le directeur du foyer de soins, David Couturier.

Le Domaine des Bâtisseurs est constitué de six maisonnées de 30 lits chacune. Le directeur Couturier précise que les changements recommandés seront tout d’abord à l’essai dans l’une d’entre elles et que si tout se passe bien, ils seront étendus aux autres.

Depuis quelques semaines, le dialogue est positif entre les familles et la direction.

«C’est un autre geste positif, ça démontre que la direction prend la situation au sérieux. De notre côté, on ne lâchera pas le morceau pour autant», a indiqué le porte-parole des familles, Guildo Thibodeau.

Il reconnaît que dans un tel établissement, il sera difficile d’obtenir une «note parfaite» quant à son fonctionnement.

«C’est comme partout ailleurs. Il y aura malheureusement toujours des employés qui ne sont là que pour effectuer un travail et qui ne font que le moindre effort. Il ne faut pas oublier que dans ce cas-ci, on parle de la vie et de la santé des gens. Des membres des familles m’ont dit qu’ils ont remarqué des changements», a ajouté M. Thibodeau.

Vaste bâtiment

L’établissement de 180 lits, construit au coût de 48 millions $, est né de la fermeture du Foyer Saint-Joseph de Saint-Basile et la portion foyer de soins de la Villa des Jardins à Edmundston.

Le bâtiment est très vaste. La direction estime que le personnel perd beaucoup de temps dans ses déplacements, car la superficie du nouvel édifice, selon ses calculs, est de 254% supérieure à l’espace disponible auparavant dans les deux anciens foyers de soins.

Pour améliorer l’efficacité des services, la direction a récemment embauché deux personnes additionnelles sur une base temporaire (buanderie et soins aux patients) en plus d’avoir ajouté des heures aux employés occasionnels.

Avec son étude en main, la direction du Domaine des Bâtisseurs espère prouver plusieurs points au gouvernement provincial. Si du personnel additionnel est jugé nécessaire, elle espère que Fredericton rendra disponibles les fonds nécessaires.