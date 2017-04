Les écoles des Maritimes ferment trop souvent leurs portes

Les écoles des Maritimes ferment plus souvent leurs portes pour des raisons météorologiques que celles des autres provinces canadiennes, dans des conditions similaires. C’est le constat d’un chercheur de la Nouvelle-Écosse, qui accuse les districts scolaires d’être trop prudents.

Le docteur Paul Bennett estime «anormale» une fréquence aussi élevée de fermetures. Elles ont des conséquences notables sur l’éducation des enfants, souligne-t-il.

«Nous devons limiter le nombre de jours scolaires perdus pour assurer le bon développement de l’éducation de nos enfants.»

Ce professeur adjoint au département d’Éducation de l’Université Saint Mary’s de Halifax a étudié et comparé les fermetures des écoles de la Nouvelle-Écosse à celle des écoles des autres provinces, dont deux écoles du Nouveau-Brunswick.

Cette année, les élèves néo-écossais ont perdu en moyenne 12 jours en raison d’événement météorologique.

Le Nouveau-Brunswick affiche une figure similaire. Le nombre de fermetures moyen depuis le mois de septembre se chiffre à 11,5 jours dans les trois districts scolaires francophones de la province.

Les écoles ont fermé six fois dans le district francophone du Nord-Ouest. Il y a eu 10 fermetures majeures dans le District scolaire francophone Sud; 18 en incluant les fermetures partielles, totalisant une moyenne de 14 jours.

C’est toutefois le District scolaire francophone Nord-Est qui arrive en tête de peloton, avec 14,5 jours scolaires annulés.

Les élèves du Restigouche ont perdu 7 jours d’école, ceux de la région Chaleur n’ont pu assister à leurs cours pendant 12 jours, et ceux de la Péninsule acadienne sont demeuré chez eux à 19 reprises.

Crise du verglas

Il va sans dire que la crise du verglas y est pour quelque chose. Du 25 au 3 février, une crise météorologique sans précédent a sinistré la majeure partie des habitants de la Péninsule acadienne. Près de 133 000 clients d’Énergie NB ont été affectés, et deux personnes y ont laissé leur vie.

N’empêche tout de même que les districts des maritimes sont assez généreux quand vient le temps de décréter des fermetures en raison des intempéries, poursuit le chercheur.

Il émet quelques hypothèses pour expliquer le phénomène, dont une mentalité propre aux habitants des provinces maritimes.

«Quand il y a une tempête ou une annonce de tempête, les gens d’ici ont souvent tendance à s’attendre à ce qu’il y ait une fermeture. C’est tout le contraire dans les provinces plus à l’Ouest.»

Une peur grandissante de représailles de la part des parents sur les districts pourrait aussi expliquer cette plus grande fréquence de fermetures.

«Ce n’est pas un secret. Nous vivons dans un monde de plus en plus litigieux.»

Paul Bennett estime qu’une meilleure collaboration pourrait également être faite entre les départements gouvernementaux quant au déneigement des routes et le transport scolaire.

Le chercheur cite notamment le cas de Winnipeg, où il n’y a eu aucune fermeture scolaire encore cette année, malgré plusieurs tempêtes.

Un district à la gâchette facile

Le District scolaire francophone Nord-Est se défend d’avoir la gâchette facile quant à l’annulation des jours de classe pour cause d’intempérie.

Ces décisions ne sont pas prises à la légère et tiennent toujours compte de la sécurité des enfants, affirme le directeur des services administratifs, Éloi Doucet.

C’est lui qui prend la décision à savoir si les enfants pourront ou non intégrer l’école ce jour-là.

Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte, dit-il.

«On cherche à savoir si on peut conduire les élèves de la maison à l’école le matin puis de l’école à la maison en fin de journée. On consulte quatre ou cinq sources pour nos prévisions météorologiques.»

En temps de préoccupation, l’évaluation de la situation débute aussi tôt que 4h le matin.

Toute une équipe de professionnels se mobilise et participe à l’exercice, tout en maintenant une étroite collaboration avec le ministère des Transports et de l’Infrastructure quant au déneigement des routes, dit-il.

«On vérifie l’état du déneigement des routes. On peut parfois retarder le trajet d’un autobus si on sait que le déneigement va se faire un peu plus tard.»

Ce n’est toutefois pas une science exacte, avoue Éloi Doucet.

«Ça arrive qu’on se rende compte qu’en fin de journée, les prévisions initiales n’étaient pas aussi graves que prévu. Mais dans tous les cas, je suis à l’aise avec les décisions que nous prenons.»

Questionné à savoir si les critiques de parents mécontents pèsent pour beaucoup dans la balance, Éloi Doucet répond négativement.

«Notre décision ne se prend pas en fonctions de représailles éventuelles. On prend ça en fonction d’une évaluation de la sécurité.»

Quant aux journées annulées cette année, il n’y a aucune discussion pour l’instant à savoir si les élèves demeureront à l’école après le 23 juin, afin de rattraper le temps perdu. La matière scolaire sera plutôt remaniée afin d’assurer qu’un maximum de connaissance soit transmis aux enfants, compte tenu de la situation.