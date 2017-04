Les Gazelles d’Acadie ont été les meilleures Canadiennes au Maroc

Karine Elward et Guylaine Robert ont terminé le 27e Rallye Aïcha des Gazelles, au Maroc. - Gracieuseté

Elles en rêvaient, elles l’ont fait! Karine Elward et Guylaine Robert sont venues à bout du Rallye Aïcha des Gazelles, au Maroc.

Cette compétition exclusivement féminine s’est terminée la semaine dernière.

Celles qui s’étaient surnommées les Gazelles d’Acadie n’ont pas démérité. Dans leur catégorie (4×4 et camions), elles se sont hissées à la 23e place du classement général et à la 6e place de celui des premières participations. À noter qu’elles sont les premières Canadiennes à avoir franchi la ligne d’arrivée.

Cette année, plus de 150 équipes ont pris le départ à Erfoud, près de la frontière avec l’Algérie.

Le duo a aimé son périple de 2500 km, par étapes, en plein désert. Sur sa page Facebook, Karine Elward a récemment écrit avoir vécu «une aventure incroyable, malade, épuisante, mais qui en valait la peine». Le rallye leur a apporté «des souvenirs inoubliables».

La performance des Acadiennes suscite l’admiration du plus grand nombre. «Vous êtes deux femmes remplies de courage et aussi un bel exemple prouvant que lorsqu’on veut quelque chose dans la vie, c’est toujours possible de l’obtenir avec de la persévérance», a publié, sur le réseau social, Nicole Blanchard, de Grande-Anse.

«Vous avez mis du bonheur dans nos journées. Ce fut tellement agréable de vous suivre», ajoute Ginette Légère, de Caraquet.

Karine Elward et Guylaine Robert préparaient leur rallye depuis deux ans. Toujours au Maroc présentement, elles seront de retour dans la province la semaine prochaine.