Mieux comprendre les personnes souffrant d’autisme

Au Nouveau-Brunswick, comme ailleurs au pays, le nombre de diagnostics de cas d’autisme chez les nouveau-nés est en forte hausse.

D’un cas sur 200 il y a dix ans, on parle désormais d’environ un cas sur 68. De là l’importance, pour les professionnels de pratiquement tous les domaines, d’être bien outillés, question non seulement de pouvoir déceler les personnes aux prises avec le spectre de l’autisme, mais aussi de savoir comment interagir adéquatement avec celles-ci.

C’est dans cette optique que le CCNB-Campbellton, en partenariat avec le College of Extended Learning de la University of New Brunswick (UNB), a lancé le programme Formation d’intervention auprès des personnes autistes.

L’annonce de l’arrivée de ce programme survient alors qu’on soulignait, ce dimanche, la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. La théorie du programme se fera en ligne par le biais de 21 modules d’apprentissage. Par la suite, les étudiants seront appelés à effectuer un stage pratique de 13 semaines. Le cours sera disponible tant en français qu’en anglais.

Le CCNB-Campbellton possède déjà une certaine expertise dans le domaine de l’autisme.

Il y a quelques années, celui-ci avait développé un programme en ce sens et dont une portion du contenu a, depuis, été greffé à l’intérieur du programme de Technique d’intervention communautaire.

«Ce nouveau programme sera un bel ajout à toutes nos formations existantes dans lesquelles nos finissants sont appelés à travailler avec de jeunes enfants», explique Yvan LeBlond, responsable de la formation continue au CCNB-Campbellton.

Cette fois, la maison d’enseignement pousse l’expérience plus loin avec cette nouvelle formation qui vise à permettre aux étudiants de détecter et comprendre les problématiques liées à l’autisme afin de mieux pouvoir intervenir auprès des personnes atteintes.

«En reconnaissant les personnes atteintes et leurs comportements, ça aide énormément dans l’approche à prendre. On obtient des interventions plus efficaces», estime Francyne Jutras, directrice du programme au College of Extended Learning,

Pour elle, cette collaboration avec le CCNB-Campbellton est un pas important pour faire voyager le programme mis au point par son institution.

«Le CCNB, c’est un organisme solide qui possède un réseau de partenaires sur la scène nationale et même internationale. On a déjà donné le cours (en ligne) en Saskatchewan par exemple, mais là c’est une grande opportunité qui se présente de pouvoir l’étendre encore davantage, une grande porte qui s’ouvre», explique Mme Jutras, soulignant que la problématique de l’autisme est grandissante partout.

S’il s’agit d’une belle occasion de faire pour l’université et le collège, cette dernière estime par ailleurs que les plus grands bénéfices se feront sentir auprès des gens atteint d’autisme.

«Ça va au-delà de nous. Ce qui compte, c’est le nombre de personnes, de professionnels, de familles, que l’on peut outiller afin qu’ils puissent aider les enfants à besoins spéciaux. Car on fait cela pour eux, les enfants», précise FrancyneJutras.

Qui a intérêt à suivre ce cours? Selon Mme Jutras, pratiquement tous les domaines doivent désormais composer avec la réalité de l’autisme et auraient intérêt à se perfectionner, que ce soit la santé, l’éducation, le système de garde…

Même les services d’urgence (policiers, pompiers, ambulanciers) seraient gagnants d’être mieux formés.

«Un enfant autiste peut voir beaucoup de gens dans une journée. Une enseignante, une intervenante en garderie, une infirmière, etc. Le spectre professionnel qu’un enfant autiste peut rencontrer en un très court laps de temps est très grand», explique-t-elle.

Pour celle-ci, les bénéfices du programme ne font aucun doute.

«Ça fait déjà un moment que le programme existe, et ce que je peux dire c’est qu’on voit beaucoup de miracles. On voit des enfants qui étaient aux prises avec beaucoup de difficultés à agir en société, à parler même. Et aujourd’hui, ils parviennent à fonctionner. J’estime d’ailleurs que nous faisons bien les choses dans l’ensemble ici au Nouveau-Brunswick. Tout n’est pas parfait, mais on a fait énormément de progrès au cours des dix dernières années», dit-elle.

Le programme sera offert à compter de septembre.