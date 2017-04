Moncton prépare le centre-ville du futur (vidéo)

Moncton invite ses citoyens à réimaginer leur centre-ville. Les grands concepts qui dirigeront le développement du cœur de la ville pour les 30 à 50 prochaines années seront déterminés cet été. Pour l’aider à établir sa nouvelle vision, la municipalité demande l’aide de ses résidants.

Des urbanistes et des consultants de la Ville de Moncton s’enfermeront bientôt dans un studio pendant trois jours pour établir ces grands concepts qui guideront le développement du centre-ville de la municipalité. Mais d’abord, ils voulaient prendre le pouls de la population. Chose qu’ils ont faite mercredi matin au Théâtre Capitol en plus de présenter sur quoi ils planchent depuis un moment déjà.

«Présentement, on est en mode planification du centre-ville. C’est un plan à échelle micro, très détaillé. On présente des concepts de base. On introduit des idées pour apporter un nouveau cadastre et couper les îlots qui sont surdimensionnés. On propose aussi l’idée de créer des quartiers à l’intérieur du cœur urbain. On voulait vérifier avec les gens pour s’assurer qu’on va dans la bonne direction avant de continuer», a expliqué Sébastien Arcand, urbaniste principal pour la Ville de Moncton.

Un nouveau cadastre et couper des îlots, c’est une autre façon de dire que le réseau routier changera au centre-ville et que les terrains prêts au développement seront scindés pour mieux guider les projets des entrepreneurs. Une division du centre-ville en six quartiers est donc proposée.

«En divisant en plus petits secteurs, ça nous permet de créer différents concepts», a précisé M. Arcand.

Il y aura ainsi des quartiers plus résidentiels, d’autres réservés au commerce de détail et certains au monde des affaires et même à la restauration. Chacun de ces quartiers sera accompagné de guides précis à la construction. Par exemple, les immeubles du quartier des affaires pourront être plus hauts et la densité y sera plus élevée alors que les secteurs résidentiels pourront être plus aérés et près d’espaces verts, comme le parc Riverain.

«Il faut se pencher sur quel type de produit on va voir dans ces quartiers. Ça va aider les développeurs à établir une vision de leur projet et créer une certaine confiance au niveau des gens qui voudraient s’installer et vivre au centre-ville. Ça va aider les gens à comprendre dans quoi ils investissent», a souligné M. Arcand.

De nouvelles rues pourraient naître. Le service d’urbanisme de Moncton a déjà dans son collimateur une ancienne voie ferrée qui faisait le lien entre la rue Downing et le futur complexe du centre-ville, actuellement en construction.

«Le seul édifice qui empiète un peu sur ce corridor, c’est le marché des fermiers. Le corridor est encore existant. Il faut le protéger», a-t-il déclaré.

Environ 47% de la surface du centre-ville est consacré au stationnement. Ça doit changer. La majorité des intervenants s’entendent là-dessus. Par contre, avant d’éliminer le stationnement de surface en faveur de la construction des édifices, il faut trouver des alternatives parce que même si le transport actif est encouragé, l’automobile ne disparaîtra pas demain matin.

«Il faut apporter plus de résidentiel au centre-ville. On a donc besoin de stationnement. On ne peut pas dire que le stationnement va disparaître. Il faut donc songer à comment l’intégrer dans ces nouveaux développements et comment on peut l’intégrer avec l’espace public, de nouveaux parcs et de nouveaux commerces», a avancé l’urbaniste.

Le parc Riverain et la rivière Petitcodiac jouent un rôle crucial dans le but d’attirer plus de gens à habiter le centre-ville, tout comme les autres espaces verts et les places publiques, comme la rue Downing.

«Pour les gens qui vont déménager au centre-ville, c’est normal, ils n’auront pas nécessairement de cours arrière ou leur espace vert. Il faut donc s’assurer d’avoir des espaces publics qui sont intéressants pour que ces gens puissent en profiter», a indiqué M. Arcand ajoutant que la municipalité protégera ces endroits.

«Une belle énergie»

Même s’il semble y avoir plusieurs locaux vides au cœur du centre-ville de Moncton, un certain optimisme règne alimenté par de grands projets.

Évidemment, la construction du complexe multifonctionnel du centre-ville motive plus d’un promoteur à entreprendre de nouveaux projets. Ce ne n’est pas le seul chantier qui alimente leurs rêves. Sur le boulevard Vaughan Harvey, une nouvelle salle de sports est construction et suivront un hôtel et des logements luxueux. La construction du Five Five, un projet hôtelier et de condos est aussi entamé.

«On voit qu’il y a un élan au centre-ville grâce à des développements clés. Ça crée une confiance au niveau de l’industrie privée. On veut s’assurer de tirer avantage de cet élan», a indiqué Sébastien Arcand, urbaniste principal à Moncton.

Valdo Grandmaison est un promoteur bien en vue dans la région. Il possède neuf édifices au centre-ville de Moncton. Il est charmé par la nouvelle vision de la municipalité.

«Je crois que c’est un endroit où il faut vivre et créer de belles expériences de vie. L’immobilier n’est pas une fin en soi, mais bien un outil pour créer un espace de vie extrêmement intéressant», a lancé l’entrepreneur.

«Oui je suis intéressé. Je souhaite faire d’autres développements au centre-ville. Je trouve qu’il y a une belle énergie ici», a-t-il ajouté.

Les futurs projets devront cadrer dans la nouvelle vision de la ville qui sera présentée au conseil municipal d’ici la fin de l’été.

Des airs de cartes postales

Moncton demande à sa population de faire des égoportraits afin de connaître leur lieu préféré de leur municipalité et surtout de leur centre-ville.

Sur les réseaux sociaux de leur choix, les internautes peuvent publier une photo d’eux dans un endroit qui leur est cher à Moncton et la partager en utilisant le mot-clic #moncton. La photo accompagnée d’une description expliquant le choix de l’endroit servira à alimenter les discussions entourant la planification de la nouvelle vision du centre-ville.

Daniel St.-Louis est photographe professionnel et il a comme mission de faire voir le centre-ville sous un nouvel angle. Le but est en quelque sorte que Moncton puisse avoir des airs de cartes postales lorsque la nouvelle vision du centre-ville sera complétée.

«On veut des scènes où il y a des choses au bout qui nous attire. On veut être invité à marcher dans cette rue et avoir cette expérience. Il y a des façons de photographier pour lancer cette invitation et se voir marcher dans un endroit», a expliqué M. St.-Louis.

Les gens ont jusqu’au 1er mai pour soumettre leurs photos du centre-ville.