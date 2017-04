Le N.-B. serait l’endroit où il fait le mieux vivre au Canada

Une étude sur le rendement social de 16 pays que publie le Conference Board du Canada, mercredi, révèle que le Canada arrive en milieu de peloton et que parmi les provinces canadiennes, le Nouveau-Brunswick est en première place.

Au classement général, la Norvège, le Danemark et la Suède sont en tête alors que la France, les États-Unis et le Japon arrivent derrière le Canada à qui une note de « B » est attribuée.

En ce qui concerne l’inégalité des revenus, le Canada se classe au 13e rang et pour son taux de pauvreté, il figure aussi au 13e rang parmi 16 pays. Quant à l’écart salarial entre les sexes, le Canada, là encore, est en 13e place.

La moitié des provinces canadiennes obtiennent un « B » et se trouvent en milieu de peloton dans le bilan social comparatif. Le Nouveau-Brunswick obtient un « B » et occupe la 10e place parmi 26 pays et provinces comparés, soit juste devant le Québec.

Craig Alexander, économiste en chef au Conference Board, explique le bon classement du Nouveau-Brunswick par sa faible inégalité des revenus, un bas taux de criminalité et parce qu’il fait très bonne figure en matière de satisfaction de vivre.

En revanche, Craig Alexander note que le rapport met en lumière des aspects importants à améliorer, notamment au chapitre de la pauvreté et des jeunes sans emploi au Nouveau-Brunswick.

L’étude signale d’autre part que la bonne performance d’ensemble du Canada tient à l’indicateur de la satisfaction de vivre, pour lequel il obtient un « A » et le 4e rang du bilan comparatif.

Le Canada obtient des « B » à certains autres indicateurs de la cohésion sociale qui comprennent les phénomènes des jeunes sans emploi, des homicides, du soutien d’un réseau social et des suicides.