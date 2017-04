Plage Parlee: l’eau sera analysée selon les standards fédéraux

Le ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle, en compagnie de la médecin-hygiéniste en chef, Jennifer Russell. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

La qualité de l’eau à la plage Parlee sera analysée plus souvent et communiquée au public plus clairement à partir de cet été, annonce le gouvernement.

Le parc provincial près de Shediac se soumettra dorénavant aux standards fédéraux en matière d’analyse de l’eau à des fins récréatives.

La province abandonne du même coup son propre système qui a fait défaut à de multiples occasions au cours des dernières années.

Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle, et la médecin-hygiéniste en chef par intérim, Dre Jennifer Russell, ont présenté le nouveau protocole aux médias, mercredi, à Fredericton.

Durant la prochaine saison estivale, des échantillons d’eau seront prélevés quotidiennement à cinq endroits différents sous la surveillance du ministère de l’Environnement.

Ces échantillons seront testés pour détecter la présence d’entérocoques et d’E.coli.

L’eau de la plage Parlee sera déclarée impropre à la baignade si la concentration d’un de ces deux contaminants dépasse un certain seuil dans un seul des échantillons ou si la moyenne de chacun des échantillons excède un niveau préétabli.

Jusqu’ici, seulement trois échantillons d’eaux étaient prélevés à la plage Parlee, une fois par semaine.

L’affichage de la qualité de l’eau va également changer. Des panneaux indiqueront si la baignade est autorisée, si l’eau est impropre à la baignade ou si la plage est fermée.

Les responsables de la Santé publique vérifieront le résultat des analyses des échantillons et inspecteront les panneaux pour s’assurer qu’ils concordent.

Fredericton a décidé de réviser son système de vérification et d’affichage de la qualité de l’eau en février après que les médias ont révélé de nombreuses lacunes à la plage Parlee l’été dernier.

La véritable qualité de l’eau était souvent inférieure à celle communiquée aux baigneurs, et ce, même si la province utilisait déjà des normes moins sévères qu’ailleurs au pays.

Le gouvernement provincial a également créé un comité chargé de trouver des solutions pour améliorer la qualité de l’eau à la plage à long terme. Le comité devrait dévoiler le résultat de ces travaux avant l’été.